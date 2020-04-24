Жителей Динского района задержали за воровство аккумуляторов

В дежурную часть отдела полиции в Карасунском округе управления МВД России по городу Краснодару с сообщением о краже аккумуляторов обратился местный житель. В ходе опроса полицейские выяснили, что мужчина на ночь оставил свой грузовой автомобиль около трассы, а утром обнаружил пропажу двух аккумуляторных батарей общей стоимостью 15 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению указанных противоправных действий ранее судимых за мошенничество 29-летнего и 36-летнего жителей Динского района.

Молодых людей задержали по месту их проживания, где изъяли похищенное имущество. В отделе полиции правонарушители признались в содеянном и написали явку с повинной.

Как сообщили "РВС" в управлении МВД России по городу Краснодару, ведется следствие. Подозреваемым грозит лишение свободы до пяти лет.

Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.