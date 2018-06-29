Нет света: в Динской сгорел трансформатор

В «РВС» одна из подписчиц прислала фото с подписью: «Вот почему час назад выключили воду и погас свет — на углу Широкой и Короткой сгорел трансформатор! Приехали, полили водой и уехали».

Кроме того, девушка рассказала, что больше недели в сети напряжения менее 180 Вольт. Из-за этого техника нормально не может работать. Сегодня, 29 июня, и вовсе свет выключили несколько часов назад и до сих пор его нет.

Мы связались с «Кубаньэнерго». Там сообщили, что в данный момент проходит замена выключателя на трансформаторной подстанции, вскоре свет пообещали включить.