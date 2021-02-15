Жители дач в Васюринской: “У нас проблемы с электроэнергией”

“Может, вы нам поможете, возможно, наши власти обратят на нас внимание”, – такое сообщение написала жительница садово-огороднического товарищества “Строитель” в Васюринской.

“Наш СОТ ликвидирован, но станица нас еще не взяла на баланс. Мы никому не принадлежим. Беда в том, что у нас старый трансформатор, который не выдерживает и требует ремонта. Бывало, без света и по 3 месяца сидели. Ни “Россети”, ни администрации – местная и районная нам не помогают, отмахиваются от нас. Так как нет света, естественно, воды и отопления тоже, все на электронасосах. У нас есть лежачие жители и дети-инвалиды. Но мы никому не нужны”, – рассказала местная жительница.

Мы написали запрос в администрацию Васюринского сельского поселения. Там рассказали следующее.

Прежде чем СОТ взять в собственность администрации, товариществу необходимо сначала ликвидироваться, а после стать бесхозным.

Садово-огородническое товарищество “Строитель” было ликвидировано 12 мая 2020 года. Правление СОТ после этого никаких документов на имущество ликвидированного товарищества в администрацию поселения не предоставляло.

Со своей же стороны администрация поселения, чтобы в дальнейшем приобрести право собственности на СОТ “Строитель”, уже начала готовить документы для его постановки на учет как бесхозяйного объекта.

По закону, когда пройдет год со дня постановки на этот учет, администрация Васюринской обратится в суд, чтобы СОТ “Строитель” перешел в право муниципальной собственности.

В ведомстве дополнили, что в компетенцию администраций сельских поселений не входят полномочия, связанные с электроэнергией. Ее гарантирующим поставщиком на территории Васюринской является ПАО “ТНС энерго Кубань”.

Ответственность за надежность и качество электроэнергии у бесхозных объектов несет, по словам властей, ПАО “Россети Кубань”.

Мы обратились и туда.

Там нам рассказали, что, по закону, “Россети Кубань” принимает бесхозяйные сети на баланс, если сам статус бесхозяйных подтвержден. А как мы писали выше, ликвидированное СОТ пока находится на этапе признания товарищества бесхозяйным.

“Бесхозяйные объекты сначала включаются в реестр муниципальной собственности, затем муниципалитеты имеют право передать его в собственность или в пользование энергетическим компаниям”, – пояснили в организации.

Вывод: ни власти, ни электросетевая компания от СОТ “Строитель” не отмахиваются. Сейчас, после ликвидации товарищества, идет процесс признания его бесхозяйным. Именно поэтому, по закону, никто из причастных ведомств не имеет права распоряжаться имуществом. Пока все в процессе оформления.