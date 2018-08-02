Жители Динского района оценили работу администрации

В крае исследовали, насколько жители муниципалитетов удовлетворены работой власти и организацией систем жизнеобеспечения в первом полугодии 2018-го года. Опрос населения проводился с помощью Интернета. Как следует из документа, опубликованного на сайте администрации края, динчане удовлетворены вышеперечисленным на уровне или ниже среднекраевых показателей.

Глава района

Первым пунктом жители оценивали эффективность деятельности главы муниципалитета, в котором проживают. Выше всего этот показатель у руководителя Армавира — 80,7 % опрошенных удовлетворены его деятельностью. В целом устраивают население главы Сочи, Каневского, Кореновского, Красноармейского районов. Лидер с обратной стороны — глава Белореченского района. Им довольны лишь 37,2 % жителей. Менее 50 % набрали главы Кущевского, Гулькевичского и Лабинского районов.

Наш Сергей Пономарев — в середняках, его эффективность удовлетворяет 66,4 % динчан.

Среднекраевой показатель — 65,8 %

Председатель совета

Деятельность председателей советов депутатов муниципального уровня оценена ниже — 59,8 % в среднем по краю довольны ими. В лидерах снова Армавир. Индекс удовлетворенности по этому пункту — 79,4 %. Чуть меньше довольны главными депутатами в Геленджике и Выселковском районах. Наш Юрий Ильченко на пятом месте с конца. Он набрал 46,2 %. Меньше него удовлетворяет население деятельность председателей районных советов Кущевского, Ейского, Павловского и Темрюкского районов.

Теплоснабжение

Как показывает опрос, с теплоснабжением в крае совсем плохо. Среднекраевой показатель удовлетворенности — 52,6 %. Динской район снова среди отстающих. Слабым утешением может послужить тот факт, что таких — львиная часть муниципалитетов, да и не на самом мы последнем месте. Там прочно сидят теплоэнергетики Тимашевского и Белореченского районов, чья деятельность устраивает менее 40 % жителей. В Динском районе этот показатель — 49,1 %.

Армавир, по традиции, снова в лидерах. Там эффективность организации теплоснабжения удовлетворительно оценили 77,1 % жителей.

Водоснабжение

Организация водоснабжения и водоотведения в крае удовлетворяет 53,6 % населения края. Хуже всех этот показатель в 7 муниципалитетах. Динской район среди них. Антилидер — Белореченский район, где водоснабжение устраивает лишь 29,9 % населения. Чуть лучше, но тоже менее 40 % - у Анапы, Динского, Крыловского, кущевского, Темрюкского и Щербиновского районов.

Более всего довольных водоснабжением жителей в Армавире - 74,4 %.

Электроснабжение

Показатель среднекраевой удовлетворенности электсроснабжением- 56,5 %. Напомним, это данные за первое полугодие, и все перепетии с отключением электричества в пики июльской жары остались за кадром.

Хуже всего — менее 40 % довольных - дела обстоят в Кущевском, Щербиновском и Темрюкском районах. Лучше всего — в Белоглинском районе, опередившем Армавир на два пункта. В Динском районе организацией электроснабжения удовлетворены 51,4 % жителей.

Газоснабжение

По этому пункту наш район в середняках. Организацией газоснабжения удовлетворены 51,6 % динчан. Хуже всех снова Щербиновский район, набравший 37,7 %. Лидерство вернул себе Армавир с 87 % довольных граждан.

Автомобильные дороги

Не очень автомобильные дороги удовлетворяют население Кубани. Всего 46,7 % жителей края довольны их состоянием. Самые довольные - снова армавирцы (67,9 %). Хуже всего с качеством дорог в Кущевском районе (28,8 %). Динской район опять в середняках - 45,8 % жителей довольны качеством дорог.

Транспортное обслуживание

Среднекраевой уровень удовлетворенности этим показателем — 49,9 %. Хуже всего дела обстоят в Кущевском районе: только 26,4 % жителей устраивает транспортное обслуживание. Комфортнее всего чувствуют себя пассажиры общественного транспорта в Армавире — 70,2 % довольных.

Динской район недалеко ушел от среднекраевого показателя, набрав 51,2 % голосов жителей.



