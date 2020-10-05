Жители Динского района поздравляют любимых учителей
8-летний Женя и 7-летний Денис обучаются по состоянию здоровья на дому. Мальчики в 1«Г» классе, к ним приходят учителя школы № 4 Динской.
Родители в них не чают души. Особенно отмечают преподавательский подход классного руководителя Марины Шевченко и Елены Юрченко.
Мама Таня рассказала, что у деток недостаток внимания. Учителя стараются сделать уроки интересными, чтобы вовлекать их в процесс. Отдельно отметила паузы, во время которых школьники делают зарядку (смотри видео ниже).
В каждом уроке прослеживается какая-либо мудрость.
«Например, по сказке “Репка” учат счет, кто первый, кто последний. Марина Викторовна объясняет, что в сказке не мышка самая сильная, а все вместе. В этой сказке так же, как и в семье, каждый важен. Если бы сила была только у мышки, то дед сразу бы позвал мышку. А так вместе мы сила!» – рассказала Татьяна, мама мальчиков.
Она отметила, что в семье у них 6 детей, и ребятам важно понимать, что ценен даже самый маленький.
Елена Юрченко, по ее словам, тоже чуткий учитель, вовлекает в рабочий процесс своими рассказами и вопросами.
Семья поздравляет педагогов с Днем учителя и желает терпения, так как любовь к детям у них уже есть. И, конечно же, крепкого здоровья!
Жители Динского района поздравляют сегодня и других учителей.
«Путилина Нина Ивановна, БОУСОШ №1. В 1989 году Нина Ивановна приняла наш 1 "Г" в свои добрые и заботливые руки. Добрее человека я в жизни не встречала! Всем сердцем мы любили нашу школьную МАМУ! Сегодня мы не забываем нашу любимую Нину Ивановну. Спасибо Вам, родная наша учительница за тепло Вашего сердца, за любовь, за знания!».
«Поздравляем нашу любимую первую учительницу Анну Николаевну Скибу! Вы стали не только первым педагогом, но и верным другом для своих учеников. Желаем, чтобы счастье всегда светилось в ваших глазах так же, как солнце светит своими лучами, согревая этот мир. Желаем, чтобы знания, которые вы даете детям, подобно семенам, прорастали и давали хорошие и правильные плоды. Пускай ваше терпение и душевность всегда будут вознаграждены улыбками, признанием и уважением. С Днем учителя! Мы вас очень любим! 5 "А" класс».
«Ольга Владимировна Кныш, учитель начальных классов и классный руководитель 4"Б" СОШ № 20 пос. Агроном.
Добрая, умная, красивая, замечательная. Сколько знаний, тепла, ласки она дарит нашим детям, не передать словами. А ребята любят ее, доверяют и всячески впитывают, словно губка, знания и чувства.
Большая благодарность вам, Ольга Владимировна, от нас – родителей. Вы – Учитель с большой буквы!»
«Юлия Юрьевна Колесникова, БОУ СОШ № 30 ст. Нововеличковской. Наша первая учительница.
Быть учителем начальных классов – значит быть первым наставником, первым другом, первым путеводителем по школьной тропе. Поздравляем вас с Днеем учителя и от всей души желаем всегда ладить со своими учениками, желаем с легкостью помогать им преодолевать любой страх и любую трудность. Пусть каждый ваш урок будет настоящим чудом для детей, пусть с вами ученики стремятся к успехам и победам. Желаем много открытий и достижений, а также удачи, достатка и задора души!
С благодарностью, от родителей и детей 1"В" класса».
1«Б» 4-й школы поздравляет своего первого учителя Ивана Владимировича Никитина.
«Поздравляю самого замечательного учителя на свете Елену Владимировну Прасол, которую любят все ученики, женщину, которая является не просто первоклассным педагогом, но и самой лучшей в мире мамой. Женщину, которая подарила жизнь моему мужу, которая всегда научит, подскажет, посоветует, как принять правильное решение. Желаю вам безгранично долгих лет жизни, здоровья и благополучия. Пускай ваш титанический труд преподавания всегда будет оценен только на отлично. Пускай любовь, внимание, уважение и благодарность учеников всегда будут лучшим признанием вашего профессионализма. С Днем учителя, дорогая мама! Станица Пластуновская, школа № 7, учитель начальных классов».
Больше поздравлений можно посмотреть сегодня в нашем инстаграме @gazetarvs.
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