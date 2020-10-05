Жители Динского района поздравляют любимых учителей

8-летний Женя и 7-летний Денис обучаются по состоянию здоровья на дому. Мальчики в 1«Г» классе, к ним приходят учителя школы № 4 Динской.

Родители в них не чают души. Особенно отмечают преподавательский подход классного руководителя Марины Шевченко и Елены Юрченко.

Мама Таня рассказала, что у деток недостаток внимания. Учителя стараются сделать уроки интересными, чтобы вовлекать их в процесс. Отдельно отметила паузы, во время которых школьники делают зарядку (смотри видео ниже).

В каждом уроке прослеживается какая-либо мудрость.

«Например, по сказке “Репка” учат счет, кто первый, кто последний. Марина Викторовна объясняет, что в сказке не мышка самая сильная, а все вместе. В этой сказке так же, как и в семье, каждый важен. Если бы сила была только у мышки, то дед сразу бы позвал мышку. А так вместе мы сила!» – рассказала Татьяна, мама мальчиков.

Она отметила, что в семье у них 6 детей, и ребятам важно понимать, что ценен даже самый маленький.

Елена Юрченко, по ее словам, тоже чуткий учитель, вовлекает в рабочий процесс своими рассказами и вопросами.

Семья поздравляет педагогов с Днем учителя и желает терпения, так как любовь к детям у них уже есть. И, конечно же, крепкого здоровья!