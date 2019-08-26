Жители Динского района станут платить меньше за вывоз мусора

Жители Динского района станут платить меньше за вывоз мусора
Фото: revizornews.ru

Жители Динского района станут платить меньше за вывоз мусора

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10 часов назад Вывоз мусораВывоз ТКОДинской районЗа мусор нужно будет платить меньшеНовостиПоселения Динского районаРегиональный операторСтоимость вывоза мусора понизитсяТКО

Краевое министерство ТЭК и ЖКХ пересмотрело нормативы накопления коммунальных отходов. С 1 октября 2019 года для жителей Динского района будет действовать новая плата за вывоз мусора.

Динское сельское поселение:

  • частный сектор — 92,30 руб. вместо 94,74 руб.;

  • многоквартирные дома — 74,57 руб. вместо 79,46 руб.


В Новотитаровском, Пластуновском, Васюринском, Красносельском, Мичуринском, Нововеличковском, Первореченском, Старомышастовском, Южно-Кубанском сельских поселениях будет следующая стоимость:

  • частный сектор — 71,51 руб. вместо 94,74 руб.;

  • многоквартирные дома — 68,46 руб. вместо 79,46 руб.

Как объяснили журналисту «РВС» в администрации Динского района, данная мера связана с изменением нормы накопления ТКО.

Ранее в Динском районе для частного сектора она составляла 3,1 кубометра на человека в год, для жителей многоквартирных домов — 2,6 кубометра.

Теперь для Динского сельского поселения следующие нормы: частный сектор — 3,02 кубометра на человека в год, многоквартирные дома — 2,44.

Остальные поселения района: частный жилой сектор — 2,34 кубометра на человека в год,

многоквартирные дома — 2,24.


    

Комментарии

Динчанин
Динчанин 7 часов назад

За счёт чего в Динской нормы выше в частном на 0.7 куба, а в квартирах на 0.2 куба? Или с потолка, как обычно?

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