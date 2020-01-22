Жители Динского района вспомнили студенческие годы

25 января – День российского студенчества. Жители Динского района погрузились в воспоминания о самом интересном, а временами трудном периоде жизни и рассказали, с какими историями и традициями ассоциируются у них студенческие годы.





Ирина Соловьева, Кубанский государственный университет:

Учусь на факультете управления и психологии. На 1 курсе у меня был преподаватель, вел «Основы управленческой деятельности». Навсегда оставил след в моей памяти. Презентации у него были с котиками, собачками, анекдотами. Он постоянно говорил: «Когда вы улыбаетесь, информация воспринимается лучше». Каждые 20 минут на паре с ним была музыкальная пауза, он включал песни, а моя одногруппница, у которой красивый голос, выходила и пела. Либо какие-то сценки показывали прямо посреди лекции. Он всегда заставлял ходить нас в официальной форме: белый верх, черный низ, говоря, мы – коллеги, управленцы, внешний вид должен быть аккуратный. На партах у нас были карточки с именами, он обращался всегда на вы, по имени и отчеству, никогдане фамильничал и не «тыкал». А еще он всегда говорил, чтобы мы побольше общались! В начале, когда мы всем курсом сидели на лекциях, он просил встать мальчика и девочку из разных групп. У парня узнавал имя однокурсницы, какой у нее домашний питомец и все о ее жизни. Если тот не отвечал, говорил: «Идите узнавайте друг о друге, сделайте мне фотоотчет, потом придете и расскажете». И они шли. В ближайшую кафешку или буфет. А под конец пары возвращались и рассказывали. Это делалось специально, он говорил, что мы должны почаще друг с другом общаться. Сдача предмета на сессии всегда проходила у него неординарно. Однажды один его студент рассказал, как присутствовал у него на экзамене. Преподаватель сказал: «Удиви меня», а тот парень взял его куртку и выкинул в окно с 4 этажа. «Молодец, удивил», – сказал он и выкинул из этого же окна зачетку студента. Кроме отличного знания предмета, у него был вот такой необычный подход.

Елена Горина, Финансовый университет при правительстве РФ:

Мы сдавали английский. На экзамене надо было прочесть текст учителю и перевести. Я почему-то тогда пошла сдавать первая. Когда начала чтение, преподаватель спросила: «Вы все так читаете?» (типа ужасно), все в группе ответили: «Да». И нам всем поставили зачет просто так.

Ирина Конева, Кубанский государственный политехнический университет:

Студенчество определило то, чем я хочу заниматься. Получилось оно ярким и насыщенным. А все из-за волонтерской деятельности, которую начала именно в университете. После поступления я пришла в волонтерский центр и заявила о своей инициативе. Сначала участвовала в мелких мероприятиях,где просто отмечала людей, которые приходили, и показывала ручкой, до какого кабинета пройти и куда повернуть. Чуть позже поняла: ведь я могу больше. Решила идти дальше, пробовать себя в муниципальных, региональных, федеральных событиях. Так попала на Международный форум молодежи и студентов в Сочи, на международный форум «Евразия Global», вошла в состав волонтерского корпуса «Таврида-Арт». Самое уникальное, что есть во всем этом, – на каждом мероприятии ты узнаешь себя с новой стороны, приобретаешь огромное количествознакомых по всей России и даже за ее пределами, а также становишься частью этих масштабных событий. Когда поступала в университет, я была необщительной, было сложно подойти к незнакомому и предложить свою помощь, всегда стеснялась и боялась. А благодаря университету и волонтерской деятельности там все кардинально изменилось.

В инстаграме «РВС» подписчики тоже поделились своими воспоминаниями о студенческой жизни.

irinalastovina: Читаешь пару раз текст – и на ночь тетрадь под подушку. Зачет обеспечен, работает 100 %. Ну еще пятак под левую пятку.

urchenkog: Писала шпаргалки. И всегда попадался билет именно на тот материал, что писала. Пятерка! Зрительная память очень хорошо помогала. Вспоминался весь листочек, куда умудрялась мелким почерком записывать ответ.

elena_dubrovskaya87: Я училась на станции метро «Сокол», но перед экзаменами всей группой приезжали на станцию метро «Площадь революции», чтобы потереть мордочку собачке. Тогда казалось, что без этого не сдадим. Но все успешно! Спасибо собачке!





sergeydulkin:Что только ни делали перед сессией, даже заядлые отличники под подушку клали книги и тетради. И в окно всегда кричали: «Халява, приди!» И пятак в носок клали.



