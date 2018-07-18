Жители Динской: экология нашего района под угрозой?

В редакцию «РВС» обратились жители улиц Есенина и Комарова с коллективной жалобой на работу предприятий:

«Предприятия Динской пивоваренный завод и Динская фабрика картона на одной территории производят периодические выбросы промышленного газа в атмосферу. Выбросы производятся в ночное или рассветное время, иногда иначе. 28.06.18 г. - около 11 часов утра. 05.07.18 г. - а 2.30 ночи и около 4 часов утра. Концентрация тяжелого воздуха весьма ощутима, затем постепенно рассеивается. Предприятия находятся в шаговой близости к детскому саду, школе и большому количеству жилых домов. Огромные машины паркуются под стенами детского сада, не выключая двигателей и разбивая дорогу. Гулкий тягостный звук работающего оборудования не прекращается целыми ночами. Люди, живущие поблизости, настаивают на решении вопроса о работе этих предприятий. Отравление воздуха и нанесение серьезного вреда здоровью — очевидны».

Получив это обращение, журналист «РВС» выехал на место, чтобы своими глазами увидеть обстановку возле предприятий и почувствовать запахи, о которых идет речь в письме. Дело было в понедельник, как раз задул ветер, заметно попрохладнело, никаких запахов не чувствовалось. Проходные предприятий выходят на дорогу, вдоль которой расположены жилые дома и детский сад. В детском саду вовсю шел ремонт: женщины красили и белили помещения. На вопрос журналиста, чувствуется ли в округе неприятные, отравляющие воздух запахи, ответили Евгения и Любовь.

- Ближе к обеду бывает запах с пивзавода. Но это естественный запах — пшеницы, хмеля, не химии. Раньше — несколько лет назад - действительно запах стоял и сильный. Но в последнее время ничего такого нет.

Не беспокоит запах и Веру Михайловну Паршину.

- Мне гул с заводов покоя не дает, - пожаловалась пожилая женщина. - С 7 утра до 7 вечера гудит, и никуда от этого звука не деться.

Консьержку многоквартирного дома также запахи не беспокоят:

- Тут пиво производят — пивом и пахнет. Там, где булочки пекут, пахнет булочками. Неприятный запах в этом районе есть, но идет он с другой стороны — с отстойников консервного завода, расположенных за детским садом. В сырую погоду или когда очень жарко, оттуда несет тухлятиной. Видно, что-то там осталось, гниет и соответственно пахнет.

Иначе думает жительница многоквартирного дома, чьи окна выходят как раз на дорогу и проходные заводов. Она и стала инициатором обращения в администрацию и редакцию газеты «РВС». Ее поддержали и другие жители, подписавшие коллективную жалобу.

- Запах есть, и он весьма неприятный. Обычно выбросы происходят в утренние часы, когда многие спят. Откуда идет этот запах — трудно сказать, и именно это мы и хотим выяснить. Пусть компетентные службы проведут проверку территории заводов и выяснят, что отравляет воздух. В нашем районе живут люди, здесь расположены детский сад и школа и, конечно, мы хотим дышать чистым воздухом, а не химией.

Пообщавшись с жителями, журналист отправился на проходную фабрики по производству картона. На звонок работники открыли ворота и пригласили руководителя — Александра Щепнова. Александр в первый раз услышал о жалобах на отравляющие выбросы и заверил, что ничего такого на их предприятии не происходит. В подтверждении своих он слов провел экскурсию по производственным помещениям.

- Мы делаем картон для изготовления коробок для пищевой промышленности. В коробки потом упаковывают печенье, конфеты, пряники, так что у нас абсолютно чистое производство, никакой химии не используем, - рассказал Александр. - Из всех выбросов — только пар. Для того, чтобы сделать картон, нужны огромные рулоны бумаги и клейстер, приготовленный из крахмала и воды. Для уменьшения выбросов в цех, при смешивании ингредиентов для клейстера, установлена система аспирации АС-№1- типа циклон и имеет 1 ступень очистки в виде 5 рукавных фильтров с эффективностью 93,3%. Регулярно производятся замеры аккредитованной лабораторией. На специальном оборудовании гофрируем один слой бумаги и склеиваем его потом клейстером с еще двумя слоями бумаги. Затем делаем заготовки для коробок, наносим на них водорастворимую краску, разрешенную для использования в пищевой промышленности. Обрезки картона и бумаги забирают фуры на вторпереработку. Никакой химии у нас не используется и отравлять воздух просто нечему.

Действительно, в производственных помещениях никаких особых, слишком химических запахов не чувствуется. Их там просто нет. Технологический процесс прост и открыт: линия, на которой нагревают и гофрируют бумагу, аппарат с клейстером, цех, где режут картон, закрытая линия для нанесения краски на коробки. Если и есть какие-то запахи, так от оборудования, которое нагревается при работе. Но это все же обычный запах, да и распространяется он исключительно по цеху. На улицу выходит небольшая труба, из которой выходит пар. Вот и все производство картона.

С аналогичным запросом журналист обратился на пивоваренный завод. В ответ — приглашение посмотреть производство и убедиться, что никаких отравляющих жителей выбросов они не делают.

Территория пивзавода - действительно большая. Много цехов, в которых производят, разливают в разную тару, упаковывают и отгружают пиво и напитки. На территории запахов не ощущается. В цехах витают естественные пивные запахи.

По технологии, которая здесь применяется, используется кипячение под давлением. Пять лет назад использовалось оборудование с атмосферным кипячением, и тогда действительно шел дым, который мог мешать жителям. Но сейчас все иначе, - рассказал директор предприятия Дмитрий Грец. - Над заводом возвышается труба котельной — обычной котельной, работающей на газу, как в любом частном доме. Трубы над крышей цеха, где варится пиво — не дымят, они используются для связи котлов с атмосферой чтобы не допустить образования вакуума при охлаждении. Только в сусловарочном котле температура достигает 100 градусов и идет процесс кипячения. Но у этого котла нет трубы, выходящей наружу. Весь пар от кипячения используется в дальнейшем технологическом процессе для подогрева. Мы не выбрасываем энергию в атмосферу. Журналист своими глазами увидел цех, граничащий с жилыми домами. Там нет производства, только розлив в стеклянные бутылки пива и лимонада на низкоскоростной линии, чтобы было минимум шума. Сделано это специально, чтобы не мешать жителям близлежащих домов.

Погрузка основного объема продукции пивзавода идет со стороны по ул. Железнодорожной в районе пожарной части. По Комарова отгружается только пиво, разлитое в бутылку и лимонад.

Специалист по экологии показал документы, которые доказывают, что выбросы завода утверждены Росприроднадзором и за них предприятие платит налоги в казну государства.

После посещения пивзавода и фабрики по производству картону можно сделать вывод, что эти предприятия не наносят тот вред окружающей среде, о котором идет речь в письме жителей. Но ведь вблизи есть и другие предприятия. К тому же среди динчан упорно ходят слухи о наличии химскладов в районе элеватора. Химический запах, якобы, идет именно от них.

По коллективному обращению жителей редакция «РВС» направила запросы в администрацию района и Росприроднадзор с вопросом, будет ли проведена проверка данной территории на предмет негативного воздействия на окружающую среду. Как только получим ответы, опубликуем их на страницах газеты.





