Жители Динской массово жалуются на неприятный запах

29 ноября практически все жители Динской ощутили неприятный запах, который накрыл всю станицу. Люди не могут понять, что является источником вони.

Некоторые предполагают, что запах идет от улицы Краснодарской. Там, якобы «варят специальную кислоту для мыла».

Другие считают, что вонь идет со стороны отстойников, уверяют, что «пахнет» не свалкой, а силосом, и все ужасаются тем, каким воздухом приходится дышать.

Есть предположения, что запах — с полей, или же мусорного полигона.

Журналист «РВС» обзвонила всевозможные инстанции, которые могли бы владеть информацией об источнике зловония. Но точного ответа пока никто дать не может.

Как стало известно "РВС" из собственных источников, сейчас задействованы службы, которые пытаются установить, что послужило причиной запаха.