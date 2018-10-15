Жители Динской : пока врач шел пешком, мы спасали жизнь ребенка

В редакцию «РВС» написала жительница Динской с жалобой на работу скорой помощи. По ее словам, на вызов к умирающему маленькому ребенку фельдшер пришел пешком. В итоге жизнь ребенка спасли соседи. Чтобы прояснить, что же именно случилось, журналист отправился на место событий.

Улица Спортивная: многоквартирные дома, ухоженная территория рядом с ними. Нас встречала не только мама ребенка, но и ее соседи, которые были в тот день свидетелями произошедшего и помогали и ей, и малышу.

Начала рассказ мама:

- 5 октября моему 8-месячному ребенку стало плохо, у него случился судорожный приступ. Он внезапно начал задыхаться, глаза закатывались. У сына диагноз ДЦП, но такое у нас случилось впервые. Я испугалась, не знала, что делать, думала, он умирает. Выбежала в подъезд, стала звать на помощь. Постучалась к соседу, попросила вызвать скорую, спустилась на второй этаж. Кричала — ребенок умирает, помогите. Все соседи поднялись, моя кума привела в чувство ребенка. Начала трясти, по попке хлопать. Он терял сознание, уходил от нас.

Потом он задышал, но трудно.

На вызов к нам пришел фельдшер. Его встречал житель нашего дома. Фельдшер шел со стороны домов, где поле и освещал себе дорогу фонариком на телефоне. Это видели многие.

Сейчас нам в скорой говорят, что по времени они уложились в положенные нормативы. Но ведь к ребенку моему скорая так и не приехала. Фельдшер пришел пешком, и это когда на счету была каждая секунда! Я думала, нас сразу заберут в больницу, но он сказал, что сначала осмотрит сына. Ребенок синего цвета, после приступа еле дышит, медик постаил ему укол и сказал, что тот здоров. Мне пришлось настаивать, чтобы нас отвезли в больницу. Мы вышли, дошли до перекрестка, машина скорой помощи стояла через два дома. Сели в скорую, так нам и даже свет не включил, я светила на ребенка фонарем, боялась, что он перестанет дышать. Нас привезли в инфекционное отделение, там тоже сказали, что сын здоров. Я подняла шумиху, тогда ему поставили кислородную маску и стали им заниматься. Диагноз - судорожный синдром на фоне температуры — выше 39 градусов.

Во всей этой ситуации я не понимаю, почему скорая не приехала к дому, почему фельдшер пришел пешком? Каждая минута на счету. При вызове сразу сказали — маленький ребенок умирает. В итоге его жизнь спасли соседи! Как такое могло произойти?

К разговору подключились и соседи.

- Ей сказали — привыкайте, это будет продолжаться. Если снова повторится приступ, нам где скорую где ловить? Выходит на трассу?

Мы понимаем так: машины не было, она приехала позже, а фельдшер пришел пешком. Видели бы вы, в каком состоянии мы все были. Мать в обмороке, одна над ней хлопочет, вторая с ребенком - а он выпирается, закатывает глаза, буквально отъезжает. Конечно, у нас были паника и страх. Мы не знаем, что с ним случилось, что делать. Мы думали, приедет реанемобиль, окажут помощь, а тут нам еще и уговаривать пришлось в больницу отправиться.

Теперь говорят нам, что мы врем, что это — чушь, фельдшеры не бегают по полям. Говорят, что мы были в шоковом состоянии и сами придумали сказку, в которую верим, что скорая оказала помощь, а мы неблагодарные.

Мы хотим, чтобы в скорой приняли меры и больше такого не случилось. Чтобы к деткам в таком состоянии они приезжали вовремя, а не пешком приходили.

За комментарием о произошедшем журналист «РВС» обратился к главному врачу Динской ЦРБ Эдуарду Асланян.

Вот его официальный ответ на наш запрос.

- Вызов № 96 поступил в центральную диспетчерскую службу 5 октября в 19 часов 03 минуты. Время выезда бригады — 19.05. Прибытие — 19.15. Ребенок доставлен в ЦРБ в 19.28. От вызова до госпитализации — 25 минут. Нахождение автомобиля СМП по указанному адресу в указанные временные рамки подтверждается данными системы ГЛОНАСС. Согласно пояснениям фельдшера, слов о каком либо приходе пешком на вызове он не произносил, автомобиль остановился у соседнего дома, на расстоянии около 20 метров, так как при вызове были получены неверные ориентиры без указания номера корпуса. Фельдшер, увидев встречающих, прошел пешком к подъезду, следом проехал автомобиль СМП.

При прослушивании аудиозаписи системы записи разговоров, слов о том, что нет свободных машин, диспетчер не произносил.

5 октября население Динского района обслуживали все 13 бригад скорой помощи. Выход на линию всех бригад подтверждается журналом регистрации предрейсовых осмотров водителей, выданными путевыми листами и данными спутниковой системы ГЛОНАСС. Уменьшение количества бригад СМП категорически не допускается. В случае поломки машин имеются резервные автомобили. Все автомобили СМП района оснащены медицинским оборудованием, позволяющим в полном объеме оказать экстренную медицинскую помощь.







