Жители: из-за пожара в поселке Южном эвакуировали детей из школы

Жители: из-за пожара в поселке Южном эвакуировали детей из школы
Фото из архива "РВС"

Жители: из-за пожара в поселке Южном эвакуировали детей из школы

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15 часов назад МЧСПожарПроисшествие

В «РВС»  обратились жительница Динского района и сообщили о  пожаре.

«19 октября, около 16 часов дня ехала домой из Краснодара  по Ейскому шоссе.  На остановке рядом со школой  увидела большое количество детей – их вывели из здания.   А когда подъехала к Витаминкомбинату,  увидела очень сильный густой дым. Остановилась, отправилась  узнать, может нужна помощь.  Горел гараж, собралось много людей. Кто просто смотрел, кто помогал тушить. Огонь был сильным, а над гаражом проходит газовая труба. Мог произойти взрыв. До приезда пожарных люди сами пытались потушить огонь, поливали из шланга трубу, чтобы не допустить нагрева».

Фото с места происшествия нет. По словам очевидицы,  сделать снимок  было невозможно из-за большого количества людей.

Пожар случился на  границе поселка Южного и Краснодара.

Подробности произошедшего уточняются.

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