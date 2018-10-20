Жители: из-за пожара в поселке Южном эвакуировали детей из школы

В «РВС» обратились жительница Динского района и сообщили о пожаре.

«19 октября, около 16 часов дня ехала домой из Краснодара по Ейскому шоссе. На остановке рядом со школой увидела большое количество детей – их вывели из здания. А когда подъехала к Витаминкомбинату, увидела очень сильный густой дым. Остановилась, отправилась узнать, может нужна помощь. Горел гараж, собралось много людей. Кто просто смотрел, кто помогал тушить. Огонь был сильным, а над гаражом проходит газовая труба. Мог произойти взрыв. До приезда пожарных люди сами пытались потушить огонь, поливали из шланга трубу, чтобы не допустить нагрева».

Фото с места происшествия нет. По словам очевидицы, сделать снимок было невозможно из-за большого количества людей.

Пожар случился на границе поселка Южного и Краснодара.

Подробности произошедшего уточняются.