Жители Комсомольской в Динской:

Продолжаем публиковать обращения от динчан по поводу улиц.

В этот раз в редакцию поступила жалоба от жителей Комсомольской. Проживают они в районе автостанции на пересечении с Ленина.

«Мы здесь уже кричим. Куда только ни жаловались. Жить невозможно. И днем, и ночью на нашем углу стоит рев. Идут такие тяжеловесные машины… Я, пожилой человек с ограниченными возможностями, от этого прыгаю на кровати. Мы, рядом живущие здесь люди, даже петицию подписывали. Приходили специалисты, замеряли воздух, вибрацию, загазованность. Все это превышает нормы. Знаки “Движение грузовых автомобилей запрещено” никого не останавливают, их никто не соблюдает. Сейчас лето, окна не откроешь. Шум и пыль. Задыхаемся все. Груженные машины ездят круглые сутки, так как это кратчайший путь до поворота, где железная дорога. Мы здесь живем, нам страшно лежать в собственных кроватях. Почему не делают объездную дорогу для тяжелого транспорта?», – сетует одна из женщин, которая там проживает.

Журналист “РВС” побывала на данном углу. Хватило и 10 минут, чтобы убедиться в том, что обращение соответствует действительности.