Жители Красносельского за свой счет осветили местный парк

В редакцию «РВС» обратились жители села Красносельского и рассказали, что инициативная группа из микрорайона Светлого решила проблему с освещением в парке.

– Лет пять назад наш парк был приведен в порядок: дорожки, освещение, фонтан. Но с тех пор он пришел в упадок. Фонари разбиты, фонтан тоже, в некоторых местах даже плитку с пешеходных дорожек вытащили и унесли. Вандализм процветает! – рассказала нам местная жительница. – Рядом с парком Дом культуры, библиотека, туда ходят дети, а в парке вечером темнота. Страшно идти!

Бороться с этим жители решили своими силами. Собрали средства, купили лампочки, провода, принесли лестницы и два дня потратили на то, чтобы каждый фонарь в парке работал.

Сейчас вечерами здесь светло и можно спокойно прогуляться.