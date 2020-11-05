Жители края могут быстро проверить задолженность за газ (инструкция)

В Интернете. На официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» есть «Черный список». В источнике указано, что «в разделе находятся списки адресов недобросовестных абонентов, в отношении которых запланировано отключение газа».

Как отмечает сама организация, сделано это из-за роста количества должников за газ. Мера направлена на то, что должники не станут рисковать отключением газа и как можно скорее оплатят долги.

«Черный список» обновляется 15 числа каждого месяца. По информации ведомства, это и комплекс других мероприятий по снижению задолженности уже принесли результаты.

Если в марте 2019 года просроченные долги жителей составляли более 780 млн рублей, то сегодня они оцениваются в 504 млн рублей (это на 35 % ниже).

Проверить свой адрес в «Черном списке» абоненты Краснодарского края могут на официальном сайте поставщика газа по ссылке.

Или так: