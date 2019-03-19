Жители Кубани могут обменять мелочь на крупные купюры
До 22 марта на Кубани проводится акция "День приема монет от населения". Инициатором такого мероприятия стал стал Южный ГУ Банк России. Участники акции - пять коммерческих банков в Краснодарском крае. В дни акции можно будет обменять мелочь на банкноты в представительствах следующих банков: Крайинвестбанк, Россельхозбанк, Сбербанк, банк «Уралсиб» и банк «Кубанькредит».
Как сообщает «Коммерсант», участникам акции также будут выдавать памятные монеты.
В Динской обменять мелочь на купюры можно в офисе банка "Кубань Кредит" по адресу: ст. Динская, ул. Ленина, 24.
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