Жители: Новотитаровская после дождя превращается в

В «РВС» обратились жители улицы Калинина станицы Новотитаровской.

«Вот уже лет 15 живём в «Венеции». Из двора не выйти, приходится обходить по клумбам (после чего вся обувь в грязи), кроме того, некоторые автолюбители проезжают на скорости, отчего брызги летят аж во дворы! Рядом проходит тротуар, по которому дети идут в школу! С нашей проблемой мы обращались к главе района. Там нам ответили, что такие вопросы решаются на местном уровне. Обращались в администрацию Новотитаровского сельского поселения. Сказали, сделаем, но пока никак. Просили помочь в решении проблемы местного депутата, в ответ получили предложение собраться жителями и сделать все самим.

Лет семь назад администрация пыталась решить проблему: загнали трактор, выкопали посреди въезда во двор яму (получилось ещё хуже - грязь по колено). И мы до сих пор живем вот с такой лужой посреди дороги.

За комментарием по этому вопросу журналисты обратились к главе Новотитаровского сельского поселения Сергею Кошману: