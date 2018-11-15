Жители Первореченского снова остались без воды

В редакцию «РВС» 14 ноября в 8 часов вечера написали жители села Первореченского и пожаловались на отсутствие воды.

«Сгорел центральный насос, отвечающий за снабжение всего села. Говорят, что воду дадут 15 ноября к вечеру, и то – возможно! А нам что – целые сутки без воды, и то если «возможно» не превратится во что-нибудь другое. Удивляет и шокирует безответственность организации, отвечающей за водоснабжение. Нужно ведь понимать, что люди остаются без воды, как без нее?»

В четверг, 15 ноября, журналисты «РВС» связались с жителями, чтобы узнать, дали ли им воду. Нам ответили, что воду дали, течет тонкой струйкой и грязная.

«Администрация на связи, нас держат в курсе, но очень беспокоит, что у такого серьезного оборудования нет альтернативы. Сломался насос – и все, иди к речке?»

В администрации Первореченского сельского поселения нам так прокомментировали данную ситуацию:

«Гарантирующая организация по водоснабжению в нашем поселении – это ООО «Водоканал», по всем вопросам, касающимся вчерашней аварии, следует обращаться туда».

К сожалению, оперативно получить информацию в "Водоканале" журналистам «РВС» в очередной раз не удалось. Поэтому мы связались с экспертом, знакомым с этим вопросом. Он нам пояснил, что летом в Первореченском уже возникала серьезная проблема со скважиной. Она запесочилась и ее пришлось ремонтировать. Теперь на этой скважине сгорел насос. Такое случается. Замена насоса в скважине – очень серьезный ремонт. К нему приступили, а воду запитали с резервной скважины. Чтобы заменить насос, потребовалось подогнать кран, отключить систему, вытащить сломавшийся насос, поставить новый, снова все подключить. Уже к обеду вода в домах была.

Вопрос жителей о резервном насосе задать руководству ООО «Водоканал» нам пока не удалось, но журналисты постараются все-таки выйти на связь с организацией и найти ответ на него.