Жители: питьевой воды в Янтарном по-прежнему нет, идет техническая

Первый месяц лета для жителей поселка Янтарного стал испытанием на выносливость.

С начала июня до 17 числа – более двух недель – почти 500 человек оставались без центрального водоснабжения. Проблема приобрела все оттенки чрезвычайной ситуации, жители даже записали открытое обращение к Владимиру Путину, которое опубликовали многие интернет-ресурсы и сочувствующие беде поселка динчане в своих аккаунтах.

17 июня, после капитального ремонта на месте старой скважины вода пошла по сети. Для этого пришлось углубить скважину, установить новое оборудование. По всем визуальным характеристикам вода была чистой. Но нужно было время, чтобы привести в порядок водопроводные сети, две недели простоявшие пустыми.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что именно изношенные трубы «портят» воду, так как забор артезианской воды осуществляется с большой глубины и она изначально чистая. Но, чтобы доставить ее потребителю, приходится очищать именно сеть, по которой течет жидкость.

Воду в Янтарном с момента подачи объявили технической, непригодной для питья без кипячения. Глава поселения Вячеслав Иванов прокомментировал «РВС», что ведутся мероприятия по очистке, все действия и качество воды контролирует начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском и Динском районах Юрий Литовченко.

25 июня жительница поселка пожаловалась в редакцию на плохое качество воды:

– Питьевой воды у нас до сих пор нет, та, что идет из крана, – с примесями железа, песком. У меня забился счетчик и стиральная машина. ЖКХ не работает, глава поселения не обращает внимания на наши проблемы.

В этот же день появилась информация о том, что, согласно заключению СЭС, вода в поселке Янтарном признана пригодной для употребления в пищу. Предоставлено заключение микробиологической лаборатории по пробам воды из центральной системы водоснабжения в поселке.

Как прокомментировал журналистам Вячеслав Иванов, в поселении внимательно относятся к обращениям граждан, жалующимся на качество воды. Так, по сигналу жительницы, рассказавшей, что у нее вышла из строя стиральная машина, на место выехали сотрудники ЖКХ. Но массовых жалоб на то, что вода грязная, нет. Скорее всего, дело в состоянии внутренних сетей конкретного абонента.

Но мы понимаем, что две недели трубы были пустыми. Конечно, внутри произошли естественные процессы – появилась ржавчина, которую теперь нужно вымывать. Изначально действительно именно из-за наличия металлических примесей вода не соответствовала нормам. Мы столько воды прогнали по сети, чтобы прочистить ее! Проведены все необходимые мероприятия: хлорация, промывка. Все расходы поселение взяло на себя. Мы пересчитаем платежи и тем, кто пользуется счетчиком, и тем, кто платит по тарифу. Мы готовы и счетчики новые поставить тем, у кого они в эти дни сломались.

В среду или четверг (26-27 июня) проведен сход с гражданами. Расскажу подробно, какая работа сделана, что будет дальше. Время выберем вечернее, чтобы все были дома и могли присутствовать.

Сейчас мы планируем капитально отремонтировать водонапорную башню. Проектно-сметные документы уже направлены на экспертизу. Если все пойдет благополучно, к середине июля приведем в порядок водонапорную башню и таким образом комплексно закроем вопрос по Янтарному. Таким же путем пойдем и в других поселках Мичуринского сельского поселения.