Жители Пластуновской: по документам – баня, на деле – магазин

После публикации материала «Жители Пластуновской: по документам – гараж, на деле – магазин» на сайте «РВС» в редакцию с жалобой на соседа обратились герои материала.

«У нас все оформлено по закону, а вот магазин по соседству по документам – баня, – сообщили нам владельцы торговой точки, на которую ранее жаловались пластуновцы. – Магазин, расположенный в Пластуновской по адресу: улица Красная, 193, работает без изменения разрешенного вида использования земли. По выписке из ЕГРН, здание имеет статус нежилого здания с пристройкой в виде бани». Вид разрешенного использования – под существующей постройкой бани.

Получается, что можно купить любое здание, сделать вывеску «магазин» и 15 лет работать без документов?

Журналисты «РВС» направили данную жалобу в администрацию Динского района и получили следующий ответ:

«Ранее в администрацию было направлено обращение гражданина о внеплановой выездной проверке на земельном участке, расположенном по адресу: станица Пластуновская, улица Красная, 193. Участок принадлежит на праве общедолевой собственности двум гражданам. Вид разрешенного использования земельного участка – под существующей постройкой бани.

В соответствии с правилами землепользования и застройки Пластуновского сельского поселения земельный участок попадает в зону социального и коммунально-бытового назначения.

В соответствии с генеральным планом Пластуновского сельского поселения участок попадает в зону охраны объектов культурного наследия.

Заявления на изменение вида разрешенного использования в управление архитектуры и градостроительства администрации Динского района не поступало.

В ходе проведения проверки 18.04.2018 г. выявлен факт нецелевого использования земельного участка, а именно – под продуктовым магазином и магазином «Золотая Блесна».

Материалы внеплановой проверки направлены в Динской отдел управления Россреестра по Краснодарскому краю с целью привлечения собственника к административной ответственности за нецелевое использование земельного участка.

В отношении второго собственника, который является учредителем юридического лица согласно реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, обстоятельства, изложенные в обращении журналиста «РВС», не являются основанием для проведения внеплановой выездной проверки.

В адрес собственников направлено уведомление от 09.07.2018 г. о необходимости использования земельного участка и объекта капитального строительства по целевому назначению. Согласно ему, собственники объекта капитального строительства обязаны в течение 30 дней со дня получения уведомления привести в соответствие объект капитального строительства с видом разрешенного использования.

В связи с неисполнением требований материалы по данному вопросу были переданы в правовое управление администрации района для обращения в судебные органы».

Из данного письма напрашивается ответ на заданный в начале публикации вопрос: нельзя.

Но на деле выходит иначе. 12 сентября журналист «РВС» выехал в станицу Пластуновскую и пообщался с собственником указанного в жалобе магазина.