Жители Пластуновской: по документам – гараж, на деле – магазин

В редакцию «РВС» обратились жители станицы Пластуновской. Их очень беспокоило, что в центре станицы на улице Красной якобы незаконно возведено строение под коммерцию:

– Нет документов на землю, нет проекта, согласований и прочего. Соседи не дали согласие на оформление земли под коммерцию. Мы жаловались в администрацию района, но ничего не изменилось. Нам сказали, что это гараж! Что за беспредел?

Свое письмо жители сопроводили фотографиями, на которых отчетливо видно, что данное строение – совершенно не гараж.

Неужели и вправду в центре станицы так явно попирают закон?

Журналисты направили официальный запрос в администрацию Динского района и попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Из ответа следует, что земельный участок находится в собственности гражданина. Он осуществил раздел своего участка на два самостоятельных. Согласно правилам землепользования и застройки Пластуновсокго сельского поселения Динского района, земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

Вопрос о смене вида разрешенного использования на «магазины 4.4» рассматривался на публичных слушаниях. Комиссия приняла решение отказать собственнику.

На основании этого отказа собственник участка обратился в суд с административным иском к управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю с требованием обязать их изменить вид разрешенного использования с «для индивидуального жилищного строительства» на «магазины 4.4».

Суд его требования удовлетворил.

Получив ответ, журналисты поехали в Пластуновскую. По адресу, указанному в жалобе, стоит жилой дом. Рядом –магазин, где продаются овощи и фрукты. Два строения отделяет забор. Участок угловой, торговая точка расположена так, что не граничит ни с одним жилым домом.

К нам вышел сам хозяин. Как оказалось, магазин работает только первую неделю.

По словам мужчины, с ним велась настоящая война, и строительству магазина препятствовали всяческими способами. Но он все сделал по закону, так что теперь к нему не может быть никаких претензий. На наш вопрос, кто затеял эту войну, он коротко ответил: «Конкуренты».

Здраво оценивая ситуацию, можно согласиться с мужчиной. Торговая точка никому не мешает. Это не дискотека с громко орущей музыкой, не автосервис с шумным оборудованием, не пивной магазин, рядом с которым могут обитать не слишком трезвые люди. Все-таки небольшой овощной магазин – совершенно спокойный сосед.