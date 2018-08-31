Жители Пластуновской: по документам – гараж, на деле – магазин
В редакцию «РВС» обратились жители станицы Пластуновской. Их очень беспокоило, что в центре станицы на улице Красной якобы незаконно возведено строение под коммерцию:
– Нет документов на землю, нет проекта, согласований и прочего. Соседи не дали согласие на оформление земли под коммерцию. Мы жаловались в администрацию района, но ничего не изменилось. Нам сказали, что это гараж! Что за беспредел?
Свое письмо жители сопроводили фотографиями, на которых отчетливо видно, что данное строение – совершенно не гараж.
Неужели и вправду в центре станицы так явно попирают закон?
Журналисты направили официальный запрос в администрацию Динского района и попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию.
Из ответа следует, что земельный участок находится в собственности гражданина. Он осуществил раздел своего участка на два самостоятельных. Согласно правилам землепользования и застройки Пластуновсокго сельского поселения Динского района, земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами.
Вопрос о смене вида разрешенного использования на «магазины 4.4» рассматривался на публичных слушаниях. Комиссия приняла решение отказать собственнику.
На основании этого отказа собственник участка обратился в суд с административным иском к управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю с требованием обязать их изменить вид разрешенного использования с «для индивидуального жилищного строительства» на «магазины 4.4».
Суд его требования удовлетворил.
Получив ответ, журналисты поехали в Пластуновскую. По адресу, указанному в жалобе, стоит жилой дом. Рядом –магазин, где продаются овощи и фрукты. Два строения отделяет забор. Участок угловой, торговая точка расположена так, что не граничит ни с одним жилым домом.
К нам вышел сам хозяин. Как оказалось, магазин работает только первую неделю.
По словам мужчины, с ним велась настоящая война, и строительству магазина препятствовали всяческими способами. Но он все сделал по закону, так что теперь к нему не может быть никаких претензий. На наш вопрос, кто затеял эту войну, он коротко ответил: «Конкуренты».
Здраво оценивая ситуацию, можно согласиться с мужчиной. Торговая точка никому не мешает. Это не дискотека с громко орущей музыкой, не автосервис с шумным оборудованием, не пивной магазин, рядом с которым могут обитать не слишком трезвые люди. Все-таки небольшой овощной магазин – совершенно спокойный сосед.
Комментарии
Бред все это, не жители обратились, а обеспокоенные конкуренты. Жителей все устраивает. Конкуренты занялись бы своим магазином, не возможно зайти в магазин вонь стоит, от испорченных продуктов. Продают просрочку, да и товара нет нормального. А здесь всегда свежие овощи, да и цена нормальная. Успехов Вам и Хорошей торговли!!!
Комментарий удален администратором.
Насколько я помню, этот гражданин постоянно делал пакости своему соседу, вот и получил ответку. О чём раньше думал?
Продуктовые магазины терпят убытки после открытия супермаркетов, поэтому не могут завозить свежую продукцию, большинство продукции просрочено. И в этом магазине схожая ситуация. А в овощном магазине всегда свежие овощи. Продуктовому магазину нужно закрыться, чтоб люди не ели испорченную продукцию. А овощному магазину желаю расширения и процветания!
Какой сосед делал пакости??хозяин овощного магазина или же продуктового??
Магазин очень хороший,хорошее обслуживание,всегда свежий товар,приемлемые цены,дешевле чем во всех супермаркетах или продуктовых магазинах,желаю вам дальнейшего процветания в вашем лёгком деле!
У Фадеева спросите сколько на него кляуз настрочил сосед в прежние годы. Он вам всё расскажет.
Видно сеня продвиженец фадеева. Пусть покупает продукты у фадеева. Ну а мы за свежие овощи и фрукты. За здоровый образ жизни
Фадеев такой же балабол как и ты)вот и покупай у него просрочку)
Сеня,хочу сказать что у Фадеева уже давно нет свежего товара,даже те же самые огурцы и помидоры которые стоят месяцами и гниют,вонь стоит аж не возможно,но за то цена около 50-ти рублей,это по вашему нормально?! Тоже как-то не давно зашла в магазин до Фадеева ,рыбой протухшей воняет аж до тошноты