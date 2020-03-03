Жители поселка Южного создали петицию о создании нового маршрута

Новый район поселка Южного очень активно застраивается, но выехать из поселка можно только со "старой части" населенного пункта.

Местные жители рассказывают, что тем, кто живет в новостройках, приходится каждый день идти по 25-30 минут по разбитым, грязным улицам до маршрута №201 или электрички, которые уже не справляются с повышающимся пассажиропотоком. Ближе всего к новому комплексу проходит маршрут № 196, но он ездит только 4 раза в день.

“В новом районе очень много ЖК: "Ясная поляна", "Виктория", "Семейный", "Медовый", "Южный", "Дом на юге", "Август" и многие другие. В каждом из них по 3-10 домов по 40-170 квартир. Также развит частный сектор с большим количеством улиц.

В каждой третьей семье есть дети, которые могут из школы приехать и уехать только на школьных автобусах, которые ходят по строгому расписанию. Дети, посещающие дополнительные занятия, вынуждены идти пешком от/до новой школы от/до своего дома по 30-40 минут”, - объясняют жители Южного.

Активисты создали петицию, которую могут подписать все неравнодушные. Люди очень хотят иметь возможность добираться как в город, так и в другие населенные пункты Динского района.

Подписать ее можно здесь.

Жители поселка Южного просят либо продлить маршрут № 201 до нового комплекса (пер. Смоленский, ул. Северная, ул. Войсковая, ул. Дозорная и др.), либо пустить новые автобусные маршруты из г. Краснодара, которые будут заезжать в новый район п. Южного с интервалом движения менее получаса.

Журналист “РВС” пообщалась с главой Южно-Кубанского сельского поселения Александром Умановым, который объяснил, что организация движения транспорта в населенном пункте входит в полномочия Министерства транспорта Краснодарского края. Предприниматель сейчас рассматривает вопрос о том, возможно ли его добавить.

Затем перевозчику нужно будет обратиться в край с предложением об организации данного маршрута. После этого в случае одобрения организуют конкурс по выбору перевозчика.

В свою очередь, как рассказал Александр Уманов, администрация Южно-Кубанского сельского поселения выступит с ходатайством о поддержке создания нового маршрута на территории населенного пункта.

Если Министерство транспорта примет положительное решение по поводу создания нового маршрута от улицы Войсковой в город Краснодар, то администрация поселения будет всячески содействовать его комфортной работе.