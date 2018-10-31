Жители поселка Зарождение создают уголок для семейного отдыха

Работы по благоустройству территории старого пляжа в поселке Зарождение Мичуринского поселения идут полным ходом. 27 октября инициативная группа из местных жителей, взрослые и дети, собрались для проведения субботника и высадки деревьев. Здесь появились 20 берез, 3 большие и 5 маленьких туй, платан, 4-метровая ель, были разбиты клумбы.

Одно из деревьев с табличкой «100 лет Ленинскому комсомолу» высадила председатель Совета ветеранов Мичуринского поселения Алла Григорьевна Курганская.

Примечательно, что это именно тот случай, когда люди не просто ждут и мечтают о появлении места для семейного отдыха, а делают это своими руками. В планах ограда территории, чтобы по прибрежной зоне не ездили автомобили, отсыпка береговой линии, подготовка водоема под посадку кувшинок, устройство детской и спортивной площадки, уличных тренажеров. Стоит сказать, что волейбольная площадка уже обустроена.

«Мы очень хотим, чтобы здесь было место, где жители смогут проводить время всей семьей, активно занимаясь на тренажерах, играя в волейбол или просто сидя на пледе возле водной глади, чтобы здесь наши дети могли изучать растения, в том числе и водные, такие как кувшинки. Надеемся, что жители поддержат нас и будут активнее принимать участие в благоустройстве этой территории», - поделились активисты инициативной группы Роман Скамарохов и Никита Рахальский.

Луковичные растения для парковой зоны предоставил Евгений Капуста, он же привез мотоблок, часть деревьев – от Сергея Дамаскина. Инициативная группа также занималась закупкой растительности, нанимала технику.



