Жители: поселок Дальний завален тополиными ветками

В Нововеличковском сельском поселении в воскресенье проходили выборы главы.

⠀Но жителей поселка Дальнего, входящего в состав поселения, больше беспокоит не кто ими руководит, а когда уже вывезут ветки, оставшиеся после вырубки тополей.

⠀- Примерно месяц назад к нам приезжал глава района. Мы пожаловались ему на аварийные ветки тополей, попросили обпилить деревья. Футбольное поле, детская площадка - мы боялись, чтобы ветки не упали на детей.

⠀В итоге убрали тополя. Приехала бригада из Воронцовской, спилила. Стволы забрали, ветки бросили. Не наше это дело, сказали. Около тридцати куч высотой выше человеческого роста еще с августа "украшают" поселок. И никто их и не думает убирать - пожаловались в РВС жители.

Галина Кова, выбранная главой поселения обещала жителям решить этот вопрос после выборов. Жители ждут.