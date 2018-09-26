Жители: пьющая молодежь лучше дрессированных собак?

В редакцию «РВС» написала девушка, профессионально занимающаяся дрессировкой и лечением собак. От имени многих собачников она попросила поднять такой вопрос, как отсутствие мест, где можно было бы выгуливать своих питомцев и дрессировать их.

«В Динской нет площадки для выгула собак. Отовсюду нас гонят, негде погулять со своим четвероногим другом. Возле двора занимаюсь дрессировкой, а люди выходят и говорят, что мы им мешаем, что «тут же дети!». Хотя деткам очень даже интересно понаблюдать, как проходит обучение собаки разным командам. Подходят, гладят щенков и спрашивают про породу и кличку. Когда вечером во дворе молодежь распивает спиртные напитки, они никому не мешают, с ними не надо бороться. А собаки мешают! Только не понятно, чем? Собаки и близко такого не творят, как некоторые молодые люди: не разбрасывают мусор, не гадят под калитку. Моё мнение: пусть дети лучше смотрят на послушных собак, а не на то, как пьют и курят во дворе.

Была бы площадка, я бы лично проводила бесплатные консультации, можно было бы наладить общение ребенка и собаки, проводить мероприятия с животными».

Журналисты «РВС» направили запрос в администрацию Динского сельского поселения и попросили разъяснить, есть ли возможность организовать в станице специализированную площадку для выгула собак. Вот, что нам ответили:

«В соответствие со статьей 8 закона Краснодарского края № 800-КЗ от 02. 12. 2004 года, при выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие требования:

выводить собак из жилых помещений и изолированных территорий в общие дворы и на улицу: декоративных и охотничьих пород — на коротком поводке; служебных, бойцовых и других подобных пород — на коротком поводке, в наморднике, с номерным знаком на ошейнике (кроме щенков до трехмесячного возраста); выгуливать собак с 6 часов утра до 23 часов вечера на специально отведенной площадке. Если площадка огорожена, разрешается выгуливать собак без поводка и намордника; при выгуле собак в другое время, владельцы должны принимать меры к обеспечению тишины; при отсутствии специальной площадки выгуливание собак допускается на пустырях и в других местах, определяемых органами местного самоуправления; запрещается выгуливать собак людям в нетрезвом состоянии, а служебных и бойцовых- детям младше 14 лет. Кроме того, закон предписывает владельцам собак убирать за своими животными экскременты». Разъяснив правила выгула собак, специалисты администрации перешли к вопросу строительства специализированной площадки, которой сейчас в станице нет. «В соответствии со СНИП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», площадки для выгула и дрессировки собак должны быть внесены в генеральный план застройки территории. Также они должны соответствовать определенным требованиям: - общая площадь не менее 400 кв. м.; - зона выгула должна располагаться в отдалении от жилых домов и офисных зданий, а также детских учреждений (сады, больницы, площадки) не менее 40 м; - покрытие, использующееся на территории выгула, необходимо менять хотя бы раз в год. Таким образом, согласно требованиям СНИП, сообщаю: в существующей застройке Динского сельского поселения отсутствует возможность размещения площадок для выгула собак».

Кинолог Юля, услышав данный ответ, сообщила нам, что все равно будет пытаться решить этот вопрос и намерена идти к главе Динского сельского поселения Виталию Литвинову лично.

- Если все делать правильно, с любовью к животным и уважением к жителям, то от специализированной площадки для выгула собак будет одна польза, - уверена девушка.