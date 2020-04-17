Жители района: «Можно ли газовикам при карантине посещать дома людей?»

Во время карантина от жителей Динского района все чаще в редакцию регулярно поступает вопрос: «В связи с данным режимом имеют ли право сотрудники газовой службы проводить техническое обслуживание и заключать договоры?»

«Соблюдают ли специалисты меры предосторожности?» – еще один вопрос, который волнует людей.

Журналист «РВС» обратилась в филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динской.

Там сообщили, что полностью остановить работу служб, которые отвечают за безопасность на газифицированных объектах, невозможно. Они должны трудиться, так как несут ответственность за бесперебойное газоснабжение и функционирование коммунальной инфраструктуры, иначе жители могут лишиться тепла и газа.

«Согласно постановлению №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» периодичность технического обслуживания должна проводиться не реже 1 раза в год. Своевременная проверка газового оборудования и устранение неполадок позволяет обеспечить безопасность всего жилого дома. Ремонтные работы на газопроводах, опрессовки внутридомовых систем, техническое обслуживание газового оборудования в Краснодарском крае проводятся с целью обеспечения надежного функционирования газораспределительной системы», – дополнили в организации.

Аварийно-диспетчерская служба АО «Газпром газораспределение Краснодар» работает круглосуточно. Вызвать специалистов можно по телефону 04, с мобильного 104.

Что касается второго вопроса, комментарий был дан следующий.

«Сотрудники АО «Газпром газораспределение Краснодар» ежедневно проходят проверку в кабинете медицинского работника с измерением температуры. Персонал компании обеспечен антисептическими средствами. Создан запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников. На предприятии усилена дезинфекция – проводится обработка спецсредствами всех общедоступных поверхностей. Весь персонал проинформирован о симптомах коронавирусной инфекции, действиях в случае заболевания и мерах личной профилактики», – пояснили в районном филиале № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар».

Для жителей района по этим вопросам работает приемная. Позвонить можно с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов по телефонам: 8(86162)6-62-71 и 8(86162)6-62-05.