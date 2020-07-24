Специалисты из администрации края приедут к жителям района

31 июля в Динском районе будет работать мобильная приемная губернатора Кубани.

Она создана для того, чтобы каждый житель региона мог напрямую обратиться с вопросом к профильному специалисту из администрации и органов исполнительной власти края.

Время: с 11.00 до 15.00.

Адрес: Динская, ул. Красная, 72 А.

Прием проведут в порядке живой очереди. Для этого необходимо предоставить паспорт.

Предварительно свои вопросы можно обозначить по телефону в приемной администрации Динского района 8(86162) 6-16-90.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований убедительная просьба при себе иметь медицинские маски и одноразовые перчатки.