Местные снова столкнулись с мошенниками по телефону. Схема развода

Телефонные мошенники продолжают обманывать жителей Динского района.

Полиция призывает быть бдительными и не называть номера банковских карт, кодовые слова и другие данные. В ведомстве рассказали об одной из схем, по которой они действуют.

Телефонный разговор

— Александр Александрович, здравствуйте! Беспокоит отдел финансового мониторинга банка *произносит название*. Меня зовут Анна Викторовна, я младший финансовый специалист. 10 минут назад вы проводили операцию по карте нашего банка?

— Нет, не проводил.

— Мы вам звоним, чтобы уточнить проводимость платежа в размере 2600 рублей на киви-кошелек Ломакину Дмитрию Борисовичу. Все верно? Данную транзакцию вы осуществляли?

— Нет…

— Я вас услышала. Дело в том, что 10 минут назад в отделение службы безопасности поступил сигнал. Зафиксирован несанкционированный вход в ваш онлайн-кабинет из Владивостока. А далее последовало отключение смс-уведомлений. Действия по карте показались нам подозрительными. Мы сразу же вам перезвонили, чтобы у вас уточнить, осуществляли ли вы данную транзакцию? Подтверждаете ее?

— Ну если я не совершал, то нет, конечно.

— Так как данную транзакцию вы не подтверждаете, с ваших слов зафиксирую факт мошенничества. Сориентируйте, пожалуйста, вы карту нигде не теряли? Поскольку где-то произошла утечка личной информации.

— Нет, нигде не терял.

— В таком случае сейчас мне нужно вас перевести на старшего финансового специалиста, чтобы он помог отменить данный платеж, который вы не осуществляли. Но изначально мне нужно вас верифицировать как клиента нашего банка по телефону или же по номеру договора, который вы подписывали и получали вместе с картой. Или же непосредственно по номеру вашей карты. Как вам будет удобно?

— Даже не знаю.

— В номере договора у вас должно быть указано 12 цифр. Если же у вас договор нового образца, то около 20 цифр. Вам сейчас будет удобно предоставить номер договора?

— Ну, конечно, нет, где я его сейчас возьму?

— Ну тогда я могу вас верифицировать. Далее переведу на старшего финансового специалиста, он вам поможет восстановить подачу смс-уведомлений, а также обезопасить все ваши карты от мошеннических действий. Я могу вас верифицировать по номеру любой активной карты. Если вам так будет на данный момент удобней.

— Нет, неудобно. Карты нет с собой.

— Я вас услышала, Александр Александрович. В таком случае данная карта будет заблокирована и отправлена на перевыпуск. На 2-3 рабочие недели, поскольку по ней сейчас ведется несанкционированные действия. Вам так будет удобно?

— Ну да, тогда блокируйте.

— Мы блокируем ваши карты и отправляем на перевыпуск. Вас же будем ожидать в отделении нашего банка. Всего доброго, до свидания.

— Подскажите, а вас как зовут?

— Анна Викторовна.

— Анна Викторовна, подскажите, а вы так много клиентов обманули или нет?

*Анна Викторовна повесила трубку*

С подобной ситуацией столкнулась и пенсионерка из Новотитаровской.

Она рассказала, что позвонили с обычного номера телефона, представились сотрудниками банка и также сообщили о том, что с другого города (Костромы) был выполнен подозрительный перевод. Предложили пройти верификацию – назвать данные карты. Женщина не стала продолжать разговор, сразу же позвонила дочери. Мошенники тем временем продолжили добиваться сведений, отправив уже с «официального» номера банка смс, где указан код подтверждения номера и предлагается услуга «дистанционного резервирования счета».

Напомним о главных способах защиты от телефонного вида мошенничества.

Только держатель карты должен знать пин-код от банковской карты, при этом ни в коем случае никому его не передавать.

Не стоит никогда переводить деньги на счета неизвестных лиц.

Распространены случаи хищения денег с банковских карт путем СМС с текстом о том, что карта заблокирована, и номером телефона для связи. Данные сведения тоже являются распространенным способом мошенничества. При получении подобного сообщения необходимо явиться в ближайший офис банка или позвонить по номеру клиентской службы банка, чтобы уточнить состояние вашей карты и счета. Ни в коем случае нельзя звонить по номеру, указанному в СМС. Не доверять лицам, которые представляются сотрудниками банков и просят совершить операции через ближайший банкомат.

Если вы обнаружили, что имеются подозрительные операции с вашей банковской картой и вы при этом не давали согласия, обратитесь с письменным заявлением в ближайший офис банка и дождитесь ответа, а также перевыпустите карту, так как реквизиты могут быть похищены и использованы злоумышленниками.

Если ваши денежные средства похищены злоумышленниками, обратитесь в отделение полиции с заявлением о совершении преступления. Если правоохранительными органами отказано в принятии заявления, незамедлительно обратитесь в прокуратуру с соответствующей жалобой.

Комментарий по этой теме ранее дали и в пресс-службе одного из крупнейших банков России:

«В отличие от мошенников, сотрудники банка никогда не запрашивают данные карт, пароли и коды, они не переключают клиентов на “робота”», которому якобы необходимо продиктовать пароли или номера карт. Кроме того, сотрудники банка не предлагают клиенту под видом спасения его средств перевести средства на защищенный “счет”».

Клиент не должен совершать никаких операций по инструкциям звонящего. Кроме того, если кто-то просит у клиента данные карты или пароль из СМС-сообщений, ему следует сразу закончить разговор. Если мошеннику все-таки удалось узнать у клиента какую-то информацию, нужно немедленно позвонить в банк и сообщить о случившемся».