Жители района выбрали территории для благоустройства в 2021 году

Состоялось рейтинговое голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в двух сельских поселениях - Динском и Новотитаровском.

В Динской было задействовано 5 специальных мест для голосования, 15 членов счётных комиссий и 15 волонтёров.

Было предложено 5 общественных территорий в Динском поселении, голоса разделились следующим образом:

1) Комсомольский парк в ст. Динской (3239 проголосовавших)

2) Территория, прилегающая к мемориалу в пос. Украинском (350 проголосовавших)

3) Аллея в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Динской (698 проголосовавших)

4) Парк за Домом культуры в ст. Динской (193 проголосовавших)

5) Общественная территория в ст. Динской на ул. Тельмана (1039 проголосовавших).

В Новотитаровском поселении было задействовано три специальных места для голосования, 9 членов счетных комиссий и 9 волонтеров.

Для голосования было предложено две территории. Голоса распределились следующим образом:

1) ул. Южгипрониисельстрой в станице Новотитаровской (2612 проголосовавших)

2) ул. Броварца в станице Новотитаровской (1440 проголосовавших)

Таким образом наибольшее количество голосов отдано было за территорию Комсомольского парка в станице Динской и Южгипрониисельстрой станицы Новотитаровской.

Благоустройство данных территории пройдёт в 2021 году.