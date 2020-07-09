Жители района жалуются на качество, напор, цвет и запах воды (видео)
Последние две недели самые частые обращения читателей «РВС» посвящены теме воды. Основные причины: слабый напор, частые отключения, запах и качество.
Видеоролики и фото люди присылают из разных станиц. Так, например, в Васюринской на ул. Интернациональной в районе 14 школы, по словам местных, из крана течет коричневая вода. С 19 до 22 часов ее нет вообще, даже насос не помогает.
Другие жители Васюринской прислали в редакцию видео, где чистота воды видна по фильтрам. Как только они их меняют, жидкость сразу окрашивается в темный цвет.
Живут они тоже на «14-м краю».
Были обращения и из Новотитаровской. В станице замечена мутная с примесями вода.
Чтобы выяснить у массовой аудитории, как обстоят дела в сельских поселениях района, мы провели опрос в социальных сетях. И вот что стало известно.
Больше всех довольны водоснабжением жители Нововеличковской и Старомышастовской:
✍🏼«В Нововеличковской вода суперская, очень мягкая и чистая. Знаю, что глава администрации Галина Михайловна лично держит этот вопрос на контроле. Дети пьют воду из крана без опасения», – поделилась мнением одна из подписчиц в социальных сетях «РВС».
✍🏼«Поддерживаю! Раньше жили в городе, пили покупную бутилированную воду, а переехав жить в Нововеличковскую, пьем из под крана без опаски. Перерывы в подаче воды случаются, но не часто и терпимо», – согласилась с ней другая.
✍🏼«У нас в Старомышастовской очень хорошая вода. Прямо вкусная. Я даже на работе в городе только свою из дома пью», – рассказала местная жительница.
Большинство комментариев из Динской и Васюринской.
✍🏼«На улице Линейной в Динской, в частном секторе, вода нормальная. Бывает грязная после отключений».
✍🏼«В Динской вода из крана без фильтров идет тоже с ошметками мусора и песком, пить такую желания не возникает! А когда меняешь эти фильтры, то первый из трех самый грязный, прямо заиленный».
✍🏼«Динская, микрорайон Солнечный. Напор воды оставляет желать лучшего. В такую жару нет возможности принять душ в любое время, то давления воды не хватает, а то ее и вовсе нет».
✍🏼«Вода в Динской течет тонкой струйкой, напора нет уже месяц, невозможно помыться. Такого еще не было. Раньше хоть вечером можно было дождаться напора и принять душ. Регулярно отключают воду и электроэнергию… <...> Пробурите резервные скважины для населения!».
Чтобы подробнее разобраться в причинах, «РВС» направила запрос в МУП «Динком «Тепло».
В Васюринском сельском поселении мнения жителей разделились.
✍🏼«У меня в Васюринской хорошая вода. Живу в пер. Хадыженском».
Людей, проживающих, например, на улицах Луначарского и Новой, тоже все устраивает.
Но у тех, кто находится в районе многоэтажных домов или кирпичного завода, есть жалобы.
✍🏼«В Васюринской в многоквартирных домах вода коричневого цвета и пахнет сероводородом…»
✍🏼«Васюринская, район кирпичного завода. Каждое лето мы без воды. А вот проверки счетчиков и оплаты регулярны».
В администрации Васюринского сельского поселения сообщили, что каждую проблему нужно рассматривать индивидуально. Поэтому, если у вас возникли какие-то вопросы к подаче воды и ее качеству, необходимо обратиться в МУП «Родник».
Ситуация с водой в Васюринской и Динской у журналистов на контроле. По этим станицам готовятся публикации еще.
В Пластуновской людей не устраивает, например, маленький напор при сильной жаре.
В ООО «Пластуновское» рассказали, что связано это с тем, что увеличилось потребление воды. В станице как было 5 скважин, так и осталось. Чем больше температура воздуха, тем больше расход. Жалобы по качеству воды, по словам специалистов, не поступают. Вода на анализы сдается в положенные сроки. Порой люди обращаются еще из-за слабого давления, например, если после девяти вечера не загорается газовая колонка. Все это связано с аномальной жарой. Отключают воду в Пластуновской только в случае аварий до завершения ремонтных работ.
В Новотитаровской жители улицы Сельской водой довольны: и напором, и качеством. Отключают очень редко.
А вот подписчики на Советской сообщают, что летом часто ее нет.
Еще одни читатели рассказали, что у воды присутствует запах сероводорода. В чем причина, выясняется.
Все комментарии можно изучить под постом в инстаграме «РВС». Называется «Опрос: вы довольны качеством воды?» от 8 июля 2020 года.
Если возникли вопросы по водоснабжению, необходимо обратиться в обслуживающую организацию по месту жительства.
Добавочный код 8 (86162).
🌳Динское сельское поселение:
МУП «Динком «Тепло»
☎️5-82-42
☎️5-82-81
☎️6-40-85
🌳Новотитаровское сельское поселение:
ООО «Коммунальник»
☎️4-33-61 (круглосуточно)
🌳Васюринское сельское поселение:
МУП «Родник»
☎️3-12-85
🌳Красносельское сельское поселение:
МООО «Пластуновское ЖКХ»
☎️37-4-06
🌳Пластуновское сельское поселение:
МООО «Пластуновское ЖКХ»
☎️37-4-06
🌳Старомышастовское сельское поселение:
МУП «Родное подворье»
☎️75-6-46
🌳Нововеличковское сельское поселение:
МУП ЖКХ «Нововеличковское»
☎️76-6-09
🌳Южно-Кубанское сельское поселение:
МУП «Юг»
☎️8 (861) 213-08-10
🌳Мичуринское сельское поселение:
МООО «Мичуринское ЖКХ»
☎️78-1-86
☎️79-0-52
🌳Первореченское сельское поселение:
МУП «Первореченское»
☎️8-908-685-67-64
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