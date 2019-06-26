Жители района жалуются на перебои электроэнергии

В редакцию «РВС» обратились жители улицы Сельской станицы Новотитаровской. Они сетовали на частые перебои с электроэнергией. По словам жителей, они не раз по несколько часов проводили без света.

В "Кубаньэнерго" пояснили, что временное ограничение электроснабжения по указанному адресу было зарегистрировано 27 мая с 9.31 до 14.31. Причина – неотложные производственные работы на воздушной линии электропередачи. Также 30 мая с 13.15 до 14.48 – для обеспечения безопасного выполнения работ на трансформаторной подстанции.

К моменту выхода публикации перебои на улице Сельской прекратились.

Еще одна жалоба поступила из поселка Агроном. Местные жители рассказали, что электричество им поступает через трансформатор, который пару лет назад горел. После этого к нему подключили трехэтажные новостройки, возведенные на улице Крупской. По словам местных жителей, у них часто возникают перебои с электричеством.

В "Кубаньэнерго" сообщили, что на ул. Корпусной отключение зарегистрировано 19 июня с 9.40 до 18.00 в связи с неотложными производственными работами.

Помощник директора по связям с общественностью филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети Людмила Трощенкова разъяснила, что электросетевое оборудование, как и любое другое, нуждается в регулярном осмотре, диагностике, выявлении и устранении неполадок. Своевременный и качественный ремонт, техническое перевооружение и реконструкция электросетевого хозяйства необходимы для устойчивого функционирования всей энергосистемы.

Для безопасного проведения работ энергетики вынуждены временно ограничивать электроснабжение потребителей. Ежемесячно специалисты Динского РЭС составляют график плановых отключений, который размещается на официальном сайте МО Динской район, сайте электросетевой компании, в местных СМИ и соцсетях. Плановые отключения электроэнергии необходимы для проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электросетевого хозяйства.

Однако случается, когда плановая дата не соответствует фактической. Это может произойти по причине ухудшения погодных условий (в этом случае плановые работы не производятся), а также в случае необходимости проведения неотложных производственных работ на других энергообъектах.

Оперативная информация передается в единую дежурную диспетчерскую ЕДДС района, в администрацию для размещения на официальном сайте, а также на горячую линию «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52.