Жители улицы Краснодарской утопают в грязи и бездорожье

В редакцию «РВС» неоднократно поступали жалобы на состояние улицы Краснодарской в райцентре.

Местный житель рассказал, что ездить по дороге невозможно. «Водители ищут легкие пути, поэтому, когда образовалось препятствие, начали объезжать и накатали новую дорогу, по которой уже нельзя ездить. Такими темпами скоро через двор будут ездить, – рассказывает станичник. – Хотя старая дорога твердая. Обратились в администрацию, сказали, что в планах, но когда эти планы превратятся в реальность – неизвестно. Соседи тоже ходили неоднократно в администрацию в прошлом году, где их "кормили завтраками". А чтобы исправить ситуацию, нужен всего лишь грейдер и выровнять 100 метров грунтовой дороги».

Другие жители сетовали на то, что после очистки канала вдоль дороги оставили кучи мусора и с приходом тепла может появится неприятный запах.

«Если на Красной еще как-то убирают, то на многие другие улицы страшно смотреть. Впечатление, что живем на свалке, – сообщает станичница. – Я, в частности, говорю об улице Краснодарской. От железнодорожного вокзала и по всей длине. Где администрация и куда она смотрит?»

«Улице Краснодарской действительно почти не уделяется внимания, – сообщает администрация Динского района. – На это указал местной администрации глава Динского района Евгений Пергун, побывав на улице в марте. Специалисты отдела ЖКХ администрации Динского сельского поселения организовывают выезд комиссии на улицу Краснодарскую, который состоится уже на следующей неделе. На месте оценят ситуацию. На этой улице действительно много предприятий, которые, кстати, приглашались администрацией на Всекубанский субботник. Участия никто не принял. Следовательно, должны и будут приняты иные меры воздействия».



