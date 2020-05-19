Жители Ужгородской в Динской жалуются на водителей-лихачей

Жители Динской, проживающие на улице Ужгородской (дома №№ 18-32), журналисту «РВС» рассказали следующую историю.

Все дома на данном участке были построены 32 года назад.

«Мы самостоятельно содержали и реставрировали улицу, отсыпали ее гравием, никто нам в этом не помогал. Она была тупиковой, без сквозного проезда. В декабре 2019-го несколько машин завезли гравийно-песчаную смесь, разровняли ее и укатали, продлив дорогу до многоквартирного дома № 40. Ужгородская стала сквозной. С этого момента началась наша беда», – поясняют обратившиеся.

По их словам, машины там постоянно превышают скорость, поднимая клубы пыли и разбрасывая гравий по сторонам. От безысходности люди, проживающие на этом отрезке улицы, уже самостоятельно выходят и останавливают водителей, прося их ездить медленнее. В ответ порой слышат недовольства в грубой форме и угрозы.

«Мы, жильцы, все пожилые, за 60 лет. У нас есть инвалиды и несовершеннолетние. У нас никогда не было тротуаров, так как в них не было необходимости, ездили и ходили всегда без опаски. Теперь это стало невозможным. Мы переживаем за себя, наших детей и внуков. Дышать из-за постоянной пыли становится невыносимо. Над дорогой постоянно стоят ее тучи, шум от колес проезжающих машин не прекращается. Невозможно открыть окна для проветривания. Мы постоянно их моем и пылесосим наши дома. Не можем оставить машины перед двором без ущерба, так как по кузову постоянно бьет отлетающие от колес камни», – сетуют жильцы Ужгородской.

Решить ситуацию, по их мнению, поможет перекрытие сквозного проезда на участке домов под номерами 18-37 и установка дорожных знаков «Тупик» и «Жилая зона».

Коллективное обращение по этому вопросу они подавали в администрацию сельского поселения, но получили отказ, так как в генплане Динской этого не предусмотрено.

Журналисту данную информацию подтвердили.

Жалоба жильцов от «РВС» передана в ОМВД России по Динскому району для дальнейшего рассмотрения вопроса. О результатах оповестим позднее.

Содействуя решению проблемы жителей Ужгородской, призываем водителей, которые там ездят, относиться с уважением к людям и соблюдать скоростной режим.