Жители: в Динском районе обнаружены ядовитые пауки?
Это устрашающее фото прислала в «РВС» жительница Пластуновской.
«Увидела утром вот это и чуть в больницу не попала! Так страшно! Пауков в Краснодарском крае развелось очень много. Меня уже кусал ядовитый, знаю, что это такое, поэтому боюсь. Посмотрела в Интернете, выходит, что это паук-волк. Еще страшнее...»
Если это действительно паук-волк, то это хищный паук, не использующий при охоте паутину. Он слабо ядовит, но укус, как правило, не представляет опасности для жизни. Паук-волк — спокойный хищник. Первым не нападает. Но если его непрерывно тревожить, то может и укусить. Укус паука совсем не опасен, но иногда может вызвать зуд, покраснение или недолговременную боль.
Паук-волк распространен повсеместно за пределами Антарктиды. Наиболее опасны тропические подвиды. На Кубани паук-волк считается крупнейшим из пауков. Размах лап – 3-4 см, родственник каракурта (черной вдовы).
Кстати, специалисты утверждают, что, как правило, первым паук на человека никогда не нападёт. Укусы паука являются ответной реакцией на то, что его потревожили или задели. И жалит паук из мести.
«Мне теперь на улицу страшно выходить», - сообщила наша подписчица.
Районный врач-эпидемиолог Наталья Чмеленко успокоила нас: в районе не зафиксировано ни одного случая укуса ядовитых пауков:
"В ЦРБ было одно обращение после укуса паука, но но это не ядовитое насекомое, а аллергическая реакция на укус".
Аллергическая реакция на укусы насекомых — нередкое явление. Особенно опасны в этом плане укусы перепончатокрылых — ос, пчел. Но даже встреча с комаром, не говоря о пауках, может вызвать острую реакцию вплоть до анафилактичского шока, отека Квинке.
Признаки аллергической реакции:
трудности с дыханием;
сыпь, которая вызывает зуд не только на тех частях тела, куда пришлись укусы;
отек, особенно слизистых горла;
участившийся пульс;
головокружение,
падение артериального давления.
При их возникновении нужно применять антигистаминные препараты.
Признаки анафилактического шока: очень сильная боль в пораженном участке, зуд, быстро растущий отек, затрудненное дыхание, беспокойство, кожа страшного оттенка, падение давления. Если вовремя не провести лечение, пострадавший может умереть. Поэтому самое главное — сразу обратиться за медицинской помощью.
Чего нельзя делать?
Пострадавшему – употреблять алкогольные напитки: из-за их влияния расширяются сосуды, а это приводит к ускорению распространения яда.
Пробовать выдавить яд, из-за которого развивается аллергия: при этом стимулируется всасывание яда в кровь и ткани.
Использовать для охлаждения землю: укус оставляет ранку, в которую может попасть инфекция.
Давать пострадавшему жидкость или таблетки, если появились симптомы, указывающие на отек слизистых: овал лица становится словно поплывшим, речь при этом невнятная. Попытка проглотить что-либо может вызвать удушье.
Комментарии
Однажды на солнечном в Африке пляже
Куда посчастливилось вырваться с мужем
Туристы вдруг в панике кинулись страшной
Подальше от берега с криками "Ужас!!!"
Я вмиг оценила, в чем собственно дело:
Паук был на пляже из джунглей заморских
Презрительно трУсам я в след посмотрела,
Чего мне бояться - живу в Пластуновской!
Интересно, в каком именно "Интернете" эта дура вычитала, что паук-волк это "ещё страшнее" ядовитых пауков и что она вообще имела в виду?
Но вообще то, что творится в этом году во дворе, ещё никогда ранее не было. И таких крупных пауков раньше я не видела. Пришлось поморить их дихлофосом. Вроде стало поменьше, так они в дом перебрались и такие ж жирные и страшные сидят то на стене, то на потолке. В диаметре 3-4 см, серые.