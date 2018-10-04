Жители: в Динском районе обнаружены ядовитые пауки?

Это устрашающее фото прислала в «РВС» жительница Пластуновской.

«Увидела утром вот это и чуть в больницу не попала! Так страшно! Пауков в Краснодарском крае развелось очень много. Меня уже кусал ядовитый, знаю, что это такое, поэтому боюсь. Посмотрела в Интернете, выходит, что это паук-волк. Еще страшнее...»

Если это действительно паук-волк, то это хищный паук, не использующий при охоте паутину. Он слабо ядовит, но укус, как правило, не представляет опасности для жизни. Паук-волк — спокойный хищник. Первым не нападает. Но если его непрерывно тревожить, то может и укусить. Укус паука совсем не опасен, но иногда может вызвать зуд, покраснение или недолговременную боль.

Паук-волк распространен повсеместно за пределами Антарктиды. Наиболее опасны тропические подвиды. На Кубани паук-волк считается крупнейшим из пауков. Размах лап – 3-4 см, родственник каракурта (черной вдовы).

Кстати, специалисты утверждают, что, как правило, первым паук на человека никогда не нападёт. Укусы паука являются ответной реакцией на то, что его потревожили или задели. И жалит паук из мести.

«Мне теперь на улицу страшно выходить», - сообщила наша подписчица.

Районный врач-эпидемиолог Наталья Чмеленко успокоила нас: в районе не зафиксировано ни одного случая укуса ядовитых пауков:

"В ЦРБ было одно обращение после укуса паука, но но это не ядовитое насекомое, а аллергическая реакция на укус".





Аллергическая реакция на укусы насекомых — нередкое явление. Особенно опасны в этом плане укусы перепончатокрылых — ос, пчел. Но даже встреча с комаром, не говоря о пауках, может вызвать острую реакцию вплоть до анафилактичского шока, отека Квинке.





Признаки аллергической реакции:

трудности с дыханием; сыпь, которая вызывает зуд не только на тех частях тела, куда пришлись укусы; отек, особенно слизистых горла; участившийся пульс; головокружение, падение артериального давления.

При их возникновении нужно применять антигистаминные препараты.





Признаки анафилактического шока: очень сильная боль в пораженном участке, зуд, быстро растущий отек, затрудненное дыхание, беспокойство, кожа страшного оттенка, падение давления. Если вовремя не провести лечение, пострадавший может умереть. Поэтому самое главное — сразу обратиться за медицинской помощью.









Чего нельзя делать?

Пострадавшему – употреблять алкогольные напитки: из-за их влияния расширяются сосуды, а это приводит к ускорению распространения яда. Пробовать выдавить яд, из-за которого развивается аллергия: при этом стимулируется всасывание яда в кровь и ткани. Использовать для охлаждения землю: укус оставляет ранку, в которую может попасть инфекция. Давать пострадавшему жидкость или таблетки, если появились симптомы, указывающие на отек слизистых: овал лица становится словно поплывшим, речь при этом невнятная. Попытка проглотить что-либо может вызвать удушье.



