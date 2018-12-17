Жители: В Динской из-за ямы на дороге возникают пробки

В редакцию «РВС» обратились жители станицы Динской, которым приходиться ездить по улице Комсомольской. Приходится, так как езда по этой улице — сплошной стресс.

«На участке между Пролетарской и Красноармейской образовалась и день ото дня растет яма. По утрам тут пробки сумасшедшие! Я везу деток в садик и в школу, и таких людей много. И все мы пытаемся объехать эту яму, идет встречный транспорт, мы стоим. Это просто невозможно. Но никому дело до этого нет. Неужели в Новый год мы вступим с вот таким состоянием дороги?»





Как стало известно «РВС», эта яма возникла после замены водопровода. Трубы новые — хорошо, но после ремонта организация, в данном случае ООО «Водоканал», должна восстановить дорожное полотно.





Как пояснили нам в «Водоканале», на данном участке дороги был порыв водопровода, специалисты предприятия проводили ремонт. Дорога была отремонтирована, но постепенно происходит просадка грунта, соответственно, дорога проседает. «Устраним», - пообещали нам.











