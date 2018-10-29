В субботу, 27 октября, в «РВС» написал житель Динской и сообщил, что в этот день он увидел, что на прудах возле полигона, куда свозят мусор, массово дохнет рыба.

«Два пруда находятся возле полигона ТБО. На одном из них рыба начала дохнуть еще в пятницу, а сегодня уже на втором. Как бы до Кочетов это не дошло».

Журналист выехал на место событий. Проезд к прудам оказался закрыт шлагбаумом.





Запахи вокруг витали соответствующие соседству с мусорным полигоном. Ловить здесь рыбу или просто проводить время «на природе» не хотелось совершенно. Пробравшись к пруду, мы не увидели массового мора рыбы.





По пруду плавал лебедь, над водой кружили чайки, периодически подлетая к самой глади и явно что-то там вылавливая. Лишь в одном месте мы увидели дохлую рыбу — одну.





Побывав на месте, журналист обратился за комментарием в Азово-Кубанский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов. Государственный инспектор Дмитрий Денисенко так прокомментировал «РВС» данную проблему:

- Мертвая рыба на поверхности водоема находится не более трех дней, так что вы, приехав на место, могли и не застать этот процесс, если со времени мора прошло более трех дней. Но даже если в этих прудах и был массовый мор рыбы, то мы никому и ничего по этому поводу предъявить не сможем. Данный водоем не имеет рыбохозяйственного значения, это технический водоем. Соответственно нормы замора рыбы к нему не применимы. Есть оросительные каналы, пожарные водоемы и масса других технических водоемов, на которые не распространяются нормы и правила рыбоводства. К примеру, существует старый пожарный водоем, в который люди когда-то запустили рыбу, и она там десятилетиями водится. Даже если там случится замор, то никак воздействовать на это мы не сможем.

В любом случае это явление распространиться на Кочеты не может, так как данный пруд не является притоком Кочетов и не соединен с ним.