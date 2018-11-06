Жители: в Динской в реке Кочеты 2 гибнет рыба

После публикации о том, что в прудах возле мусорного полигона дохнет рыба, в редакцию «РВС» стали поступать сообщения и комментарии жителей по этому вопросу. Так, нам написали, что эти технические пруды сообщаются с Кочетами. Якобы «под трассой вода с этих прудов идёт напрямую в речку через трубу и выходит аккурат возле памятника «Катюша». И что если рыба стала дохнуть в прудах, то скоро это начнется и в реке. Бурная дискуссия по этому вопросу развернулась в группе «РВС» в социальной сети Вконтакте.

И вот на выходных, 4 ноября, в редакцию вновь пришло сообщение о гибели рыбы. На этот раз уже не в технических прудах, а в реке Кочеты-2.

«Неподалеку от Андреевского парка, справа от железной дороги в реке обнаружил дохлую рыбу. Вдоль берега плавает, видно прям с дороги. И что самое интересное — какая-то необычная рыба, я там уже лет десять рыбачу, ни разу такой не видел»

Журналист отправился на место, чтобы лично убедиться, действительно ли в реке есть дохлая рыба и в каком количестве.

Берега реки оказались чистыми. Лишь в одном месте мы обнаружили рыбу — несколько десятков дохлых особей. Это удобный, расчищенный от камыша спуск к воде рядом с дорогой. Такие обычно готовят для себя рыбаки.

Нам удалось пообщаться с местными жителями. Они рассказали, что больше нигде не встречали дохлую рыбу в том количестве, которое бы свидетельствовало об экологической угрозе. Но имеет место такой факт, как выброс рыбы продавцами, не успевшими распродать товар. Чтобы не утилизировать рыбу, они просто выбрасывают ее в реку. Этим и объясняется тот, что найденные особи не принадлежат к тем видам, что водятся в этом водоеме.

Эта версия выглядит очень правдоподобно: ни в одном другом месте реки дохлой рыбы нет, к тому же здесь удобный подъезд.

По данному факту журналист связался с Дмитрием Денисенко, государственным инспектором Азово-Кубанского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов. Чтобы прояснить ситуацию, мы договорились в ближайшее время встретиться с ним лично и обсудить все те вопросы, что возникли у наших читателей, включая и факт нахождения дохлой рыбы в реке Кочеты 2.







