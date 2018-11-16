Жители: в Динской живодерка готовит из собак консервы









Может показаться, что эта история – обычный конфликт двух сторон. Но на самом деле проблема, затронутая в этой теме? гораздо глубже, болезненнее и касается многих из нас.

Консервы из собачьих голов

В «РВС» уже не в первый раз обратились жители Динской с жалобой на женщину, которая якобы такое творит с четырехлапыми бедолагами, что кровь в жилах стынет. Поводом для обращения в этот раз стала история с песиком, которого привезли на передержку из Краснодара. Пристроили его именно к Ирине (имя изменено), за что заплатили энную сумму. А Ирина именно этим и занимается – принимает и пристраивает котов и собак, приюта-то в Динском районе нет, да и в известный краснодарский «Краснодог» не так легко пристроить питомца. Вот и прибегают многие граждане к услугам «народных приютов», когда нужно уехать, а животное отдать больше некому, когда хозяева попадают в больницу или когда любимец перестает быть таковым и от него просто хотят избавиться, а выкинуть жалко. Ирина – одна из тех, кто содержит «народный приют».

«Когда хозяйка краснодарского песика вышла из больницы и решила вернуть любимца домой, оказалось, что его больше нет. Его нашли мертвым на железной дороге рядом с переходом. Причем его явно не сбил поезд, потому что тельце было целым без признаков удара. И так эта женщина избавляется от многих своих подопечных», - такую историю рассказали журналисту «РВС».

«Она абсолютно не помогает пристраивать животных! Это её бизнес, она берет деньги за животного якобы ему на корм, а люди верят ей и с чистой душой отдают. А потом в мешках вывозит их в поле, топит или на мясо продает. Ходят слухи, что за килограмм собачьего мяса она берет по 100 рублей и закатывает головы собак в банки. Доказательств у нас нет, но мы будем искать очевидцев, нужно прекратить деятельность этой женщины».

«Я их спасаю, а не топлю»

Журналист отправился к Ирине, чтобы поговорить с ней и услышать ее мнение о тех слухах, что крутятся вокруг ее имени.

Из двора вышла довольно энергичная женщина, в открытую калитку выглянуло несколько мелких собачек. Пока шел разговор, они с любопытством следили за людьми.

Услышав вопросы, которые поступили в «РВС», Ирина сразу стала предполагать, кто же именно написал нам. Перечислила несколько имен, а затем разразилась эмоциональной тирадой, доведшей ее в итоге до слез.

«Доброжелателей много. Я уже и не хочу заниматься этим. Пусть сами пристраивают, моих сил уже нет… Не знаю, чем я так всем не угодила? Конкуренцию стала составлять. А с животными я обращаюсь хорошо. Будки у всех них есть, кушать им даю. Сейчас вот каша остывает с куриными лапками.

Я не могу пройти мимо животного, попавшего в беду. Подбираю на мусорках, лечу. Сегодня привезла щенка: сидел у контейнеров. Холодно так, сыро, конечно, я его забрала себе. Полечу, от блох обработаю, от глистов и буду искать добрые руки для него.

Меня знают, обращаются ко мне многие. Есть в Динской одна женщина, которая берет только элитных животных, породистых. А я – всех. Другие за животных берут серьезные деньги, а мне пакет крупы, пакет молока дали – уже хорошо. Сто рублей – еще лучше.

И с той собачкой как вышло – сбежал он, под забор пролез. Уже потом мне сказали, что он на железной дороге лежит. А теперь меня за это со свету сживают, везде про меня написали, что я такая злодейка и чуть ли не ем этих животных. Руки опускаются от такого. И так очень тяжело, некому меня защитить, ни мужа, ни сына. В феврале этого года избили меня на речке. Я увидела, что в камыши выбросили котят. Хотела забрать, а они не даются. Тогда принесла им из дома еды, а тут на меня мужчина набросился и избил. Говорит, чего ты тут мусор выбрасываешь? А я всего лишь котов хотела покормить.

От меня уже и дочка отвернулась, и я сама себе говорю – хватит! Пусть выбрасывают котов своих и собак куда хотят, не буду их брать! Пусть замерзают, от голода дохнут, мне больше нет до этого дела. Но ведь жалко так всех…»

Рассказала Ирина и о том, как помогала лечить животных, что много людей ей остались благодарны. О том, какие она знает истории, происходящие с бездомными животными, попавшими в не очень хорошие руки. Так, по ее словам, одна женщина попривязывала котиков на веревки около двора и написала табличку: «Покормите кто чем может». "Разве это – милосердие?" - задала вопрос Ирина.





Все претензии в свой адрес она считает необоснованными.





Добрые руки для четвероногих

О том, что в Динской очень остро стоит проблема с бездомными животными, «РВС» знает не понаслышке. В редакцию обращаются с просьбами помочь найти добрые руки для котят и щенков, взрослых животных, которых подкинули, выкинули, вынесли к помойке вместе с картофельными очистками. Некоторые истории пронимают до глубины души даже тех, кто равнодушен к хвостатым. Так, в начале осени наши подписчики в социальных сетях буквально забросали «РВС» фотографиями породистых котиков, обитающих у мусорных баков на улице Спортивной. В итоге для них нашелся дом. А на углу Линейной и Пластуновской для мамы-кошки и ее пушистиков даже домик-будку построили, чтобы котам было где укрыться от холодов. Также жители близлежащих домов подкармливают семейство.

Как же решать этот вопрос цивилизованно?

Об этом журналист пообщался с экспертом, хорошо знающим обстановку по Динскому району в вопросе бездомных животных.

«Району давно нужен приют для животных. И несколько лет назад была попытка создать государственный приют. Но, к сожалению, ничего организаторам не удалось, они просто не потянули такое серьезное дело. В итоге в районе действует множество домашних мини-приютов. Много таких в Новотитаровской, есть и в Динской. Действуют они таким образом: жители за определенную плату сдают туда животных – на передержку или насовсем. Туда же обращаются и те, кто хочет взять себе питомца. Обычно судьбу животного можно проследить по социальным сетям. Объявляется сбор средств на лечение и корм, показываются отчеты по тратам. Все открыто. К Ирине в этих кругах действительно много вопросов, так как невозможно отследить судьбу животных, попавших к ней».

Делать выводы, кто прав, кто нет, мы не будем. Этот конфликт – хороший повод поднять такую серьезную тему, как проблема с бездомными животными. Не будь это явление столь массовым, не возникли бы все эти «народные приюты» и как итог – вопросы о том, как содержат в них животных.

Устройство настоящего приюта для животных и массовая стерилизация - вот цивилизованные пути решения вопроса, по мнению эксперта в этой сфере, с которым общался наш журналист. Но пока до этого очень далеко.