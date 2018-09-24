Жители: в районе началась эпидемия гриппа?

В редакцию «РВС» обратилась читательница с вполне осенним вопросом: «Уже началась эпидемия гриппа?»

Беспокойство женщины вызывает тот факт, что вся ее семья заболела, а также родственники и коллеги.

Болеем всей семьей. Высокая температура, горло, насморк. Когда муж пошел в аптеку, фармацевт сказала, что все, кто приходят за лекарствами рассказывают, что болеют семьями, нет единичных случаев. На работе у мужа тоже все поголовно от директора до работников склада болеют, родственники в Краснодаре слегли. Это что, эпидемия какая начинается? Или уже началась, но про нее все молчат? Обычно через СМИ предупреждают, когда идет волна заболеваемости,а здесь тишина. А по факту очень много людей болеет.

Чтобы прояснить ситуацию, журналисты «РВС» обратились в Динскую ЦРБ. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Галина Мадгазина рассказала, что в районе пока не зафиксировано ни одного случая гриппа. А вот ОРВИ болеют действительно многие. Остается в силе и энтеровирусная инфекция — как напоминание об отдыхе на море. Но эпидемии заболеваемости вирусными инфекциями в районе нет, - подчеркнула Галина Мадгазина.

Сейчас в самом разгаре вакцинация от гриппа. Если сделать прививку в сентябре-октябре, то к началу эпидемического сезона, приходящегося, как правило, на декабрь-январь, вырабатывается достаточная иммунная защита.

Помочь иммунитету не поддаваться осенним атакам вирусов и простуде могут и народные средства и правильные привычки

Больше движения!





Первая полезная привычка — это физические нагрузки. Гулять, ездить на велосипеде, бегать, ходить, заниматься на турниках — все, что угодно, главное — на свежем воздухе. Это не прогулка в магазин по пыльным городским улицам, а гуляния в парках, любых зеленых зонах. Движение и кислород — вот что нужно, чтобы противостоять болезням.





Закаливание





Не надо сразу выливать на себя ведро ледяной воды. Но потихоньку приучаться к закаливанию стоит. Первые дни обливайте только нижнюю часть тела, лишь потом постепенно поднимайтесь к плечам и голове. Обязательно после этого тщательно растирайтесь махровым полотенцем. Если вы предпочитаете контрастный душ, то его надо принимать один-два раза в день, начиная с 2-3 минут обливания теплой водой. После этого - сразу включайте холодную воду, буквально на 30-40 секунд. Повторите так 2-3 раза.





Живые витамины





Съедайте каждый день по 5-6 грецких орехов в течение месяца. Можно также заварить листья ореха - 2 ст. л. на 1/2 стакана кипятка. Настаивать в термосе всю ночь и пить по 1/4 стакана в день.

Не только полезную, но и вкусную смесь можно получить, соединив 1/2 кг размятой клюквы, 1 стакан грецких орехов и 2-3 зеленых яблока с кожурой (нарезанных кубиками), 1/2 стакана воды и 1/2 кг сахара. Все вместе надо варить на маленьком огне до кипения. После это разложите полученное «варенье» по стеклянным банкам и принимайте по 1 ст.л. утром и вечером, запивая чаем.

Ароматерапия





Аромамасла не зря пользуются такой популярностью - эти средства обладают не только приятным запахом, но и очень полезными свойствами. Особенно для ароматерапии хороши цитрусовые масла, которые являются антисептиком и защищают от инфекций. Достаточно перед выходом из дома просто понюхать флакончик с одним из вариантов. Хороши и масла эвкалипта, сандала, кедра. Любое из всех этих масел можно наливать в аромалампу и ставить просто дома или на работе, когда вы там находитесь. И атмосферу создадите, и от бацилл убережетесь.





Массаж





Поскольку иммунитет связан также с лимфатической системой организма, ее тоже надо поддерживать в хорошем состоянии. Например, каждый день делать 3-минутный массаж, растирая тело от ног к голове с помощью сухого полотенца или специальной жесткой щетки для тела. Не забудьте после этого принять душ. Также полезен будет массаж ног, для которого необходимо подготовить смесь масел: на 20 мл любого масла-основы берется 1 капля коричного масла, по 2 капли масла эвкалипта, лимонного и чайного дерева. Растирайте ноги в течение 10-15 минут.





Здоровый сон





Полноценный отдых крайне важен для организма, в противном случае работа иммунной системы нарушается. Всем нам известно, что здоровый сон подразумевает 8 часов отдыха. Кроме того, важно позитивно мыслить, стараться избегать стрессовых состояний и депрессий. Чем мы печальнее, тем более привлекательны для болезней.





И, наконец, улыбайтесь! Чаще и искреннее. Чтобы болезни, испугавшись вашей лучезарности, отступили.