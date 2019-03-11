Жители: в ЦРБ не хватает микроволновки и кулера

В редакцию «РВС» поступило несколько обращений жителей, касающихся Динской ЦРБ.

«Наша бабушка периодически проходит лечение в терапевтическом отделении. Ужасает, что там даже микроволновки нет, чтобы разогреть еду! Как будто не в 21 веке живем!», - написала жительница.

Еще одна жалоба касалась отсутствия кулера в гинекологическом отделении хирургического корпуса. «Поставьте, пожалуйста, кулер с горячей и холодной водой для женщин. Одинокими больничными вечерами нам порой так не хватает чашечки горячего чая. Мы бы с радостью принесли чайники из дома, но это запрещено техникой пожарной безопасности».

По этим вопросам журналист «РВС» обратился к главному врачу Динской ЦРБ Эдуарду Асланян.

Эдуард Александрович отметил, что оба вопроса постарается решить к концу месяца.

- 15 марта мы ожидаем краевое финансирование. Рассмотрим вопрос о том, чтобы поставить микроволновую печь в терапевтическое отделение. Что же касается кулера, тут возникает вопрос с постоянной покупкой воды. Поэтому пока однозначно сказать, будет ли он установлен, нельзя. В ЦРБ много неотложных задач, требующих финансирования. Кулеры у нас стоят в роддоме и некоторых других отделениях. Во всех остальных всегда можно получить горячую и холодную воду в помещениях, где ведется прием пищи.