Жители: в Васюринской крадут деньги из домов и машин

В РВС обратились жители станицы Васюринской. К ним в дом ночью 18 августа пытались пробраться злоумышленники. "На ночь оставили открытым окно, которое выходит во двор. Сначала мы услышали, как открывается калитка. Там три щеколды, одна из них открывается только изнутри. Сделано это было практически бесшумно. Потом мы услышали шаги, затем, как нажимается дверная ручка. Дверь была закрыта на ключ, и те, кто пытался к нам пробраться, ушли.

Мы не придали особого значения этому, так как в ту ночь у нас дома ночевал брат мужа и мы подумали, что это он ходит.

Наутро узнали, что брат всю ночь спал.

К вечеру стало известно, что у соседей украли деньги из машины. И еще у одних соседей украли деньги, но мы не знаем, из дома или из машины.

В правоохранительных органах подтвердили, что в период с 17 по 19 августа в станице Васюринской зафиксирован факт кражи денег из машины.



