Жители: в Васюринской жгут дохлых коров и говяжьи головы"

После публикации «Жители Васюринской неделю мучаются от запаха гари» в редакцию «РВС» поступило несколько сообщений о том, что это не навоз горит, а «жгут дохлых коров и говяжьи головы на территории бойни, находящейся на СТФ». По словам Владимира, направившего нам письмо по электронной почте, павших животных жгут по ночам, вонь стоит как с крематория. «Убедительная просьба, проверьте факты сами и не верьте словам».

Неужели там действительно сжигают коров? Чтобы с уверенностью ответить на этот вопрос, журналисты «РВС»отправились в Васюринскую.

Путь к месту событий — на территорию СТФ - нам помогли найти специалисты местной администрации.

Скажем сразу, выраженного запаха гари в станице мы не почуствовали. Дыма тоже не было видно. Приехав на место, мы увидели пустырь, заросший травой, камышом. Видно было, что недавно по этой земле прошелся огонь. Но особого запаха не ощущалось, разве что как обычно пахнет кострище.





Отстойники СТФ от пустыря отделяют бурты земли. Поднимаясь по ним, мы и ощутили довольно неприятный специфичный запах, но нельзя сказать, чтобы он был сильным и тем более невыносимым.

За буртами на пространстве размером примерно с футбольное поле — те самые отстойники. Как нам уже рассказывал глава поселения, СТФ там действовало несколько десятилетий. Понятно, что за это время в лагуну сбросили тонны навоза. Часть пространства выровнено с помощью техники. С другой стороны — небольшие земляные валы. От них из одной точки поднимался дымок.





Никакого трупного запаха или запаха горелого мяса не было. Но! Стоя на буртах мы ощутили исходящий из земли жар. Через тонкие подошвы туфель буквально обожгло ступни.

Мы не увидели ни трупов животных, ни следов от костров.

Но территория открыта для проезда, любой местный житель может приехать и выбросить туда все, что угодно, включая павших животных. Дорога через пустырь накатана, это говорит о том, что по ней регулярно ездят автомобили. Но, как нас заверил глава поселения Дмитрий Позов, этот вопрос находится на контроле у него и у руководителя предприятия Юрия Усачева. По словам Дмитрия, каждое утро они лично осматривают территорию. В скором времени техника хозяйства приведет территорию отстойников в порядок.