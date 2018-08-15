Жители Васюринской неделю мучаются от запаха гари
Сразу несколько обращений поступило в «РВС» от жителей станицы Васюринской.
"Помогите нам, жителям станицы Васюринской, разобратся с ужасным запахом гари. На протяжении недели с наступлением темноты вся станица стоит в гари, невозможно выйти на улицу и открыть окно! Мы звонили в администрацию местную и районную, пожарным, но помочь никто не может. Нам сказали, что горит какая-то яма на территории старой СТФ (свинотоварной фермы)".
"Горит какая-то яма на территории бойни, об этом мне сказали пожарные, они сделать ничего не могут, нужна спецтехника. Не понимаю, почему эта яма самовозгорается, как сказал пожарный, только с наступлением темноты?
Чтобы разобраться, что же там происходит, журналисты «РВС» обратились к главе Васюринского сельского поселения Дмитрию Позову.
Он рассказал, что произошло самовозгорание навоза в старой лагуне заброшенной СТФ.
СТФ работало несколько десятилетий, пока на Кубань не пришла африканская чума свиней. С тех пор — примерно 6 лет — оно не действует. Лагуну, которая представляет из себя земляную яму, куда сбрасывали навоз, засыпали грунтом. Сейчас корпуса стоят без дела. Земля находится в собственности ЗАО Фирма «Агрокомплекс», выкупившего племзавод им. В. И. Чапаева.
Примерно две недели назад произошло загорание. Приезжали пожарные, потушили огонь, залили все водой. Но естественные процессы в яме продолжаются. Да и сухая летняя погода внесла свой вклад. Периодически возникают загорания, потушить их полностью очень сложно — это же как торфяники.
Как отметил Дмитрий Позов, ситуация находится на контроле администрации и руководства предприятия:
- Мы разговаривали с директором предприятия. Техника сейчас в поле, как раз разгар работ. Но по возможности выделят технику и яму еще раз засыплют грунтом.
Комментарии
Дмитрий Позов: -Да, горит, знаем. Ситуация на контроле. Предприятие закрыто. Мы разговаривали с директором - техника сейчас в поле. Навоз самовозгорается - это нормально. Закопаем еще раз по-возможности, но никаких гарантий, навоз есть навоз, сами понимаете, он непредсказуем! Да и лето сейчас, вот была бы зима, само бы потухло. Ждем пока.
Неужели кто-то верит в этот бред с навозом. Это жгут на территории бойни в яме дохлых коров и говяжьи головы.причем по ночам, А проверить журналистам недосуг,верят чиновничкам на слово.Тем самым ставят отмазуют этот беспредел.
Прям вижу, как девочка-журналист из РВС пробирается в ночи к яме с отрезанными коровьими головами прямиком к тому месту, где виднеется темная фигура со спичками...
А местные жители в это время замерли в тревожном ожидании чудесного спасения от зловония руками хрупкой укротительницы пера...
Ради любопытства, ежели Ваш пытливый ум не даёт покоя, попробуйте сжечь в полевых условиях хотя бы дохлую собаку. Сколько же нужно топлива для того, чтобы сжечь корову до состояния пепла???? И что за коров ( и почему-то отдельно головы) по-Вашему, они сжигают, кстати?