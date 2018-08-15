Жители Васюринской неделю мучаются от запаха гари





Сразу несколько обращений поступило в «РВС» от жителей станицы Васюринской.





"Помогите нам, жителям станицы Васюринской, разобратся с ужасным запахом гари. На протяжении недели с наступлением темноты вся станица стоит в гари, невозможно выйти на улицу и открыть окно! Мы звонили в администрацию местную и районную, пожарным, но помочь никто не может. Нам сказали, что горит какая-то яма на территории старой СТФ (свинотоварной фермы)".





"Горит какая-то яма на территории бойни, об этом мне сказали пожарные, они сделать ничего не могут, нужна спецтехника. Не понимаю, почему эта яма самовозгорается, как сказал пожарный, только с наступлением темноты?





Чтобы разобраться, что же там происходит, журналисты «РВС» обратились к главе Васюринского сельского поселения Дмитрию Позову.

Он рассказал, что произошло самовозгорание навоза в старой лагуне заброшенной СТФ.

СТФ работало несколько десятилетий, пока на Кубань не пришла африканская чума свиней. С тех пор — примерно 6 лет — оно не действует. Лагуну, которая представляет из себя земляную яму, куда сбрасывали навоз, засыпали грунтом. Сейчас корпуса стоят без дела. Земля находится в собственности ЗАО Фирма «Агрокомплекс», выкупившего племзавод им. В. И. Чапаева.

Примерно две недели назад произошло загорание. Приезжали пожарные, потушили огонь, залили все водой. Но естественные процессы в яме продолжаются. Да и сухая летняя погода внесла свой вклад. Периодически возникают загорания, потушить их полностью очень сложно — это же как торфяники.

Как отметил Дмитрий Позов, ситуация находится на контроле администрации и руководства предприятия: