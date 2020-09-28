Жители Васюринской восхищаются новым станичным парком

“Хочу поблагодарить главу станицы Васюринской Дмитрия Позова и всех, кто принимал участие. Спасибо большое за благоустройство парка на 14-м краю и детскую площадку в нем. Красота просто! Дети в восторге!” – такое сообщение на днях мы получили в социальных сетях “РВС”.

14 край в обращении девушки значит один из районов в поселении. Называется он так, потому что располагается около школы № 14 им. Г. К. Борисенко.

Долгие годы здесь был просто сквер с деревьями и травой. Ни о каких прогулках, особенно с детьми, речи и не шло.

Сегодня место не узнать.

Теперь здесь пешеходные дорожки, спортплощадка, тренажеры. По территории уложена плитка, сделаны велодорожки. Установлено и детское оборудование. По всему парку стоят лавочки с урнами.

Днем сюда приезжают люди со всей станицы, играют очень много детей.

Журналист “РВС” прогулялась по парку в темное время суток. Освещение, как видно по видеоролику, тоже прекрасное, результат заставляет восхищаться даже ночью.

Теперь главное, чтобы местные бережно относились к новой благоустроенной общественной территории.

Напомним также, что в задачах на 2020 год запланировано изготовление проектно-сметной документации для вступления в программу на 2021 год с реконструкцией центрального парка.

Планируется ремонт забора, строительство фонтана и увеличение мест для комфортного отдыха станичников.