Жители: водопровод в Динской дышит на ладан

В редакцию «РВС» стали поступать обращения жителей о порывах водопровода под дорогами.

Так, 13 октября нам сообщили о том, что вода пробивает сквозь асфальт на перекрестке улиц Комсомольской и Хлеборобной в Динской.

«Вода там течет не первый год, наверное, прорвало трубу водопровода. Мы боимся, что в итоге провалится асфальт и тротуар, кто-то может пострадать. Надеемся, что публикация в «РВС» поможет привлечь к этой проблеме внимание ответственных служб», - написали нам жители.

Через несколько дней, 17 октября, на месте работали коммунальщики. Как пояснили специалисты, вода просачивалась из водопроводной трубы из-за того, что муфта дала течь. "Когда ночью давление падает, вода просачивается через резинку. Сейчас мы обрежем этот участок и поставим две другие муфты. Одну сюда поставить уже нельзя. Чуть дальше мы отрежем трубу, вытащим, вставим две муфты и потом соединим. Если все пойдет по плану, ремонтные работы займут несколько часов» - прокомментировал ситуацию начальник водоснабжения Валерий Нереуцкий.

В воскресенье, 21 октября, о протечке под асфальтом сообщили жители улицы Чапаева. Уже на следующий день, в понедельник, подписчики написали нам, что на месте протечки ведутся работы.

Еще одно обращение — уже больше месяца вода бьет из-под гравия на улице Черноморской в районе дома № 10. «Мы сообщали об этом в Водоканал, но пока никакой реакции», - рассказали жители.

По данному факту журналисты "РВС" обратились в водоканал. Там прокомментировали, что эта ситуация находится на контроле, так как жители оставили заявку. Как только освободятся бригады, они выедут на место и отремонтируют водопровод.

Тем временем динчане продолжают комментировать посты «РВС» в социальных сетях и сообщать о порывах водопровода.

«На пересечении улиц Комсомольской и Хлеборобной тоже вода уже пару месяцев пробирается наружу". "У нас на Октябрьской возле двора после ремонта газовых труб образовалась дыра в асфальте и время от времени из неё извергается фонтан. И никому нет дела!", "В Динской что, водопровод сговорился и стал рваться одновременно по всей станице?".

Чтобы прояснить ситуацию с состоянием водопровода, журналист «РВС» подготовил вопросы директору Водоканала Александру Рудинскому. Вопросы отправлены в организацию, ждем приглашение на интервью.

По словам заместителя главы Динского сельского поселения по вопросам ЖКХ Елены Чабановой, протяженность водопроводных сетей в Динской и Украинском 151 километр. Из них 40 % изношены. В этом году заменен кчасток трубы по улице Садовой в Украинском. Сейчас ведется замена сетей по улице Комарова в Динской. После того, как рабочие закончат монтаж новых труб, они приступят к замене сетей по улице Светлой.