Жители Янтарного: «Мы остаемся без медицинской помощи?»

Жители Янтарного: «Мы остаемся без медицинской помощи?»

Жители Янтарного: «Мы остаемся без медицинской помощи?»

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9 часов назад Динская ЦРБДинской районЗакрывают ФАПМичуринское поселениеНовости Динского районаПоселок ЯнтарныйФАП

Жители поселка Янтарного Мичуринского поселения обеспокоены, по их утверждениям, они могут остаться без медицинского обслуживания. «Нам объявили, что наш фельдшерский пункт закрывают, и не только наш, сказали так: на 3-м и 4-м отделениях их закроют, откроют на 5-м. Получается, более чем 500 жителям придется ехать к врачу в другой поселок», – жалуется местная жительница.

Глава Мичуринского поселения Вячеслав Иванов уточнил, что здания, в которых находятся эти пункты, в собственности акционерного общества «Агроном». Помещение в Янтарном они будут продавать.

Но в то же время состояние этих пунктов оставляет желать лучшего, они уже не соответствуют всем нормам. И чтобы продлить лицензию на осуществление медицинских услуг, им необходима полная реконструкция, но собственник делать этого не будет, а ЦРБ не имеет права, так как имущество ей не принадлежит.

«Принято решение установить три фельдшерско-акушерских пункта, так называемые офисы врача. Они будут установлены в Кочетинском, Зарождении и третий пункт либо в Янтарном, либо в Вишняках», – пояснил глава поселения.

Под строительство первых двух уже выделены участки, что касается третьего, выбор стоит между двумя поселками, так как в поселке Вишняки выделено 5 гектаров земли многодетным семьям, то есть в дальнейшем количество жителей там существенно увеличится.

«В любом случае жителям будет предоставлена альтернатива, сейчас вопрос решается на уровне края. Проблема есть, но ее решением мы активно занимаемся», – подытожил Вячеслав Иванов.

При этом сейчас речь не идет о немедленном закрытии лечебных учреждений.

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