Жители Янтарного: «Мы остаемся без медицинской помощи?»

Жители поселка Янтарного Мичуринского поселения обеспокоены, по их утверждениям, они могут остаться без медицинского обслуживания. «Нам объявили, что наш фельдшерский пункт закрывают, и не только наш, сказали так: на 3-м и 4-м отделениях их закроют, откроют на 5-м. Получается, более чем 500 жителям придется ехать к врачу в другой поселок», – жалуется местная жительница.

Глава Мичуринского поселения Вячеслав Иванов уточнил, что здания, в которых находятся эти пункты, в собственности акционерного общества «Агроном». Помещение в Янтарном они будут продавать.

Но в то же время состояние этих пунктов оставляет желать лучшего, они уже не соответствуют всем нормам. И чтобы продлить лицензию на осуществление медицинских услуг, им необходима полная реконструкция, но собственник делать этого не будет, а ЦРБ не имеет права, так как имущество ей не принадлежит.

«Принято решение установить три фельдшерско-акушерских пункта, так называемые офисы врача. Они будут установлены в Кочетинском, Зарождении и третий пункт либо в Янтарном, либо в Вишняках», – пояснил глава поселения.

Под строительство первых двух уже выделены участки, что касается третьего, выбор стоит между двумя поселками, так как в поселке Вишняки выделено 5 гектаров земли многодетным семьям, то есть в дальнейшем количество жителей там существенно увеличится.

«В любом случае жителям будет предоставлена альтернатива, сейчас вопрос решается на уровне края. Проблема есть, но ее решением мы активно занимаемся», – подытожил Вячеслав Иванов.

При этом сейчас речь не идет о немедленном закрытии лечебных учреждений.