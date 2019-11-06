Жители Янтарного: «У нас постоят завод по переработке шин?»
В редакцию «РВС» обратились жители Мичуринского сельского поселения. Люди рассказали, что в их местности планируется построить завод по переработке шин.
«Мы согласия не давали, хотя говорят, что даже подписи собирали. Об этом в столь маленьком поселении давно бы все узнали. Да кто же захочет возле своего дома чтобы резину перерабатывали. Как жить тут тогда будем?!», - возмущаются люди.
Кроме того, местные жители утверждают, что Мичуринское сельское поселения планируют через несколько лет и вовсе превратить в промзону, застроив его промышленными объектами.
Неужели мы будем от производств задыхаться? Во что тогда превратится экология в нашем поселении? Тут много людей живет, детей. Нельзя такого допустить!
Журналист выехала на место, где планируется возведение данного объекта. Сейчас там лишь голая земля, обнесенная забором. Никакое строительство не идет. Также нам удалось лично пообщаться с некоторыми жителями Янтарного, которые рассказали, что разрешения на строительство у собственника пока нет. И в целом, новые рабочие места им не помешают. Когда построится, и построится ли это предприятие вообще, пока местные жители не в курсе.
Журналист «РВС» обратилась за пояснением ситуации в администрацию Динского района.
Там пояснили, что по состоянию на 1 ноября 2019 года разрешение на строительство завода по переработке шин на территории Мичуринского сельского поселения не выдавалось.
Что касается вопроса о создании новых промзон, то журналисту объяснили, что Генеральный план Мичуринского сельского поселения Динского района утвержден решением Совета поселения. Им предусмотрены производственные зоны (существующие производственные территории, проектируемые производственные территории, существующие коммунально-складские территории и проектируемые коммунально-складские территории).
Правила землепользования и застройки также утверждены решением Совета Мичуринского сельского поселения. Ими в соответствии с Генпланом предусмотрены производственные зоны (зоны предприятий, производств и объектов IV класса опасности СЗЗ - 100м (санитарно-защитная зона), зоны предприятий, производств и объектов V класса опасности СЗЗ - 50м). Разрешения на строительство производственных объектов выдаются в соответствии с Генпланом и Правилами.
Создание новых производственных зон на территории Мичуринского сельского поселения в настоящее время не планируется.
Проще говоря, границы населенных пунктов все определены, невозможно добавить новые промзоны, без изменения Генплана. Ближайшие годы глобальных корректив в нем не предусмотрено.
Кроме того, как стало известно журналисту «РВС» из источников близких к админинстрации, в поселке Янтарном действительно планируют создать цех по механическому разделению резины от корда (проволоки) в шинах и измельчении ее на мелкую фракцию. Это будет первичная обработка. Но никаких химических процессов по переплавке, или иных действиях не будет. Для дальнейших манипуляций резина будет транспортироваться за пределы Мичуринского поселения.
Кроме того, владелец планирует создать рабочие места для местного населения.
Все это предприятие планируется разместить на территории примерно в 2 гектара. Там будет находиться производственная площадка и складские помещения.
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