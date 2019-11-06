Жители Янтарного: «У нас постоят завод по переработке шин?»

В редакцию «РВС» обратились жители Мичуринского сельского поселения. Люди рассказали, что в их местности планируется построить завод по переработке шин.

«Мы согласия не давали, хотя говорят, что даже подписи собирали. Об этом в столь маленьком поселении давно бы все узнали. Да кто же захочет возле своего дома чтобы резину перерабатывали. Как жить тут тогда будем?!», - возмущаются люди.

Кроме того, местные жители утверждают, что Мичуринское сельское поселения планируют через несколько лет и вовсе превратить в промзону, застроив его промышленными объектами.