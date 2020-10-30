Жители Южного волнуются: неужели больше сотни деревьев в парке спилят?

Ореховую пекановую рощу в поселке Южном ждет реконструкция. Это стало возможным благодаря программе «Комфортная городская среда». План парка по проекту размещен на официальном сайте местной администрации. Сейчас согласовывается эскиз. До 30 октября муниципалитет принимает все предложения по внесению изменений в существующий план. Местные жители обеспокоены предстоящим событием.

«Согласно плану, количество деревьев по эскизу и в реальности расходится. Мы насчитали 146 деревьев, расположенных в местах, где должны находиться строительные объекты. Следовательно, их должны будут спилить. Как такое большое количество могут уничтожить? Эскиз не проработан либо перед его разработчиком не стояла задача сохранить деревья», – говорят неравнодушные к судьбе рощи люди.

Активисты собрали подписи и направили коллективные обращения. В них они просили обратить внимание на вопросы, связанные с:

освещением территории парка;

не выделением земли под коммерцию, т. к. в поселке это единственная зона с густой естественной тенью;

минимальным количеством деревьев под спил – избежать их массового уничтожения, а также уделить внимание конструкции качелей детской площадки.

Мы связались с администрацией поселка Южного. Начальник отдела ЖКХ Илья Кабашный рассказал об этапности проекта.

«Мы специально разместили на официальном сайте администрации поселка предварительный проект реконструкции парковой зоны «Ореховой рощи». Обсуждаем его и принимаем все предложения по различным вопросам. На данный момент имеем около 20 обращений от граждан. И только в нескольких мы видим не просто желание видеть парк таким или другим, а конкретные объективные доводы, почему лучше будет так, а не иначе. Естественно, мы не оставим без внимания ни одного письма.

30 октября будет проведено первое заседание по внесению изменений в проект. Создадим рабочую группу, будем заниматься усовершенствованием плана реконструкции рощи. Когда мы подытожим все с учетом мнения общественности, на нашем сайте будет размещен окончательный вариант плана, который мы передадим в управление архитектуры районной администрации. После согласования на уровне района проект попадет в департамент архитектуры края, и только потом будет составлена проектно-сметная документация и проведен аукцион для определения подрядчика», – пояснил начальник отдела ЖКХ.

Как видно из комментария, это не очень быстрый процесс. Поэтому точные сроки здесь назвать невозможно. Как сказал Илья Кабашный, дело в долгий ящик откладывать не собираются.

На вопрос о большом количестве деревьев под спил начальник отдела ЖКХ ответил следующее:

«В 2009 году специалистами Кубанского государственного аграрного университета был проведен подсчет деревьев в роще и составлен акт. В нем прописано, что в ореховой роще всего 143 дерева. Орех пекан – это не то дерево, которое вырастет за десять лет до 20 метров в высоту. Конечно, если считать мелкую поросль, то можно насчитать и больше. Чтобы не было сомнений в количестве деревьев на территории, мы можем пройти с общественностью и пересчитать их. Определить точное число может только геодезист с прибором. Но, к сожалению, мы не имеем на это средств. Если у людей есть необходимое оборудование и возможность, мы только за.

Никакие деревья, кроме тех, которые действительно попадают под застройку спортивной площадки или дорогу, вырубаться не будут. И это проектировщик учел. Если будет утвержден к рассмотрению в Департаменте архитектуры Краснодарского края тот эскизный проект, который размещен на сайте, то под спил пойдут порядка 22 деревьев в зоне строительства асфальтированных дорог, порядка 6 деревьев, попадающих в зону строительства спортивной площадки, порядка 20 деревьев, попадающих в зону строительства беговой дорожки. По факту около 6 деревьев просто необходимо убрать, они находятся в аварийном состоянии».

Мы будем следить за дальнейшим развитием событий и опубликуем результаты окончательного плана реконструкции, который согласуют в поселке Южном с учетом обращений и просьб местных жителей.





Наталья Бережная.