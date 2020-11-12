В редакцию “РВС” обратилась жительница Новотитаровской. Она проживает на ул. 8 Марта. Женщина пожаловалась на бездействие ООО “Коммунальник”.

“У меня возле дома находятся несколько ям, которые переполняются водой, от этого мой дом и дорогу затапливает. 30 сентября обратилась в ООО “Коммунальник” с этой проблемой. Оттуда специалисты пришли 15 октября, посмотрели, пообещали все сделать. Прошел месяц после подачи заявления, никто так и не предпринял никаких действий. Уже ходила в администрацию, тоже никаких изменений. Дело с места не идет”, – рассказала она.

Мы написали запрос в ООО “Коммунальник”. Оттуда уже пришел ответ.

“В целях бесперебойного водоснабжения населения станицы с администрацией Новотитаровского сельского поселения совместно проводятся регулярные мероприятия по замене, ремонту водопроводных сетей и ликвидации аварийных ситуаций.

Специалистами ООО “Коммунальник” организовано комиссионное обследование смотрового колодца по данному адресу, в ходе которого установлено, что он переполняется вследствие утечки изношенной детали близлежащего центрального водопровода.

Для устранения утечки приобретены необходимые комплектующие и аварийная ситуация была ликвидирована”, – рассказали в ведомстве спустя неделю после письменного запроса “РВС”.

Силами специалистов ООО “Коммунальник” проблема жительницы решена.