Жительница Новотитаровской в пылу ссоры ударила ножом мужа

9 августа жительница станицы Новотитаровской 1981 года рождения отдыхала вместе с подругой, они распивали алкогольные напитки. После этого она вернулась домой, где ее ждал муж, который тоже был «под градусом».

Слово за слово, возник конфликт, в ходе которого женщина схватила кухонный нож и нанесла им удар мужу в живот, в результате которого часть внутренних органов оказалась снаружи.

Оттолкнув жену, мужчина выбежал из дома, поймал такси и поехал в Динскую ЦРБ.

Через некоторое время в дом супругов приехал наряд полиции. Правоохранители сообщили женщине, что ее супруг находится в больнице.

Она свою вину осознала, написала явку с повинной, раскаялась в содеянном, извинилась перед мужем и затем ухаживала за ним.

Как сообщила журналисту «РВС» помощник прокурора Динского района Светлана Веселкова, в настоящее время расследование по уголовному делу окончено, 17 октября оно передано в суд.

Женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Но для нее есть смягчающие обстоятельства: наличие малолетних детей, явка с повинной, оказание помощи потерпевшему, направленное на заглаживание вреда.

Это все будет учтено при вынесении приговора.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.