Жительница Пластуновской недовольна организацией работы МФЦ

Вчера, 25 мая, в «РВС» позвонила женщина из Пластуновской. Она выразила недовольство организацией работы МФЦ.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 25 мая многофункциональный центр работает с 9.00 до 18.00, при этом попасть туда для сдачи необходимых данных можно исключительно по предварительной записи.

Живая очередь ведется только для тех, кому необходимо получить уже готовые документы.

Записаться заранее можно только двумя способами:

по телефону контактного центра 8(800)30-23-444;

через единый портал МФЦ Краснодарского края.

«Люди с 8 утра ждали приема. Нас собралось человек 20, хотели записаться, когда будут свободные окошки. Нас не впустили, говоря: “Звоните по телефону колл-центра”. Я в течение полутора месяцев не могла к ним записаться, чтобы взять справку для банка на ипотечные каникулы. То МФЦ не работает, то трубку не берут, а если и удается связаться – записи в Динской нет. Всегда отвечают: “Звоните в понедельник”. И так по кругу. На сайте тоже с этим возникают проблемы. Когда мы все стояли, спросила у других, удавалось ли им записаться. Все промолчали. Получается, по записи попадают единицы», – пояснила обратившаяся.

Она рассказала, как несколько человек, которые находились вчерашним утром в очереди, начали поочередно звонить на единый номер МФЦ.

«И только один мужчина дозвонился. Тогда мы стали передавать его телефон из рук в руки, чтобы добиться записи и узнать число, когда можно приехать в МФЦ», – дополнила женщина.

Ее возмущают несколько факторов:

По телефону не записаться. Причины разные: не берут трубку, нет записи, просят перезвонить и попробоваться записаться позже.

Причины разные: не берут трубку, нет записи, просят перезвонить и попробоваться записаться позже. Через Интернет тоже не записаться.

«Я сама системный администратор, с компьютером на ты. При этом через госуслуги попасть тоже не смогла. Кнопка “записаться” не работает», – добавила обратившаяся.

Нет записи в самом офисе.

«Почему нельзя с краю, чтобы не пускать далеко в офис, организовать отдельный стол и вести запись в порядке живой очереди? Из-за этого у нас сегодня случился конфликт. Одна женщина хотела просто спросить, так ей, не впуская, дверьми повредили руку», – рассказала жительница Пластуновской.

Вчера ей все-таки удалось записаться на 27 число спустя полтора месяца попыток по телефону мужчины, который дозвонился.

Журналист «РВС» проверила два способа, о которых говорилось ранее.

На сайте МФЦ Краснодарского края кнопка «Предварительная запись» активна. Приступить к ней можно, зайдя по учетным данным на госуслугах. Далее необходимо заполнить несколько шагов: «Выбор филиала», «Выбор услуги», «Контактная информация», «Документы», после согласия на обработку персональных данных выбрать время приема. Все понятно и быстро.

Что касается записи по единому номеру, здесь действительно возникли проблемы. Вызов то не идет, сразу сбрасывается (возможно, от того, что перегружается линия), то не удается дозвониться, долгое время ожидая оператора. Надо пробовать много раз, чтобы связаться со специалистами.

В МФЦ Динского района прокомментировали ситуацию.



Там сообщили, что до колл-центра люди дозваниваются, запись ведется, и по телефону в том числе. Но в организации рекомендуют попадать на прием другим способом – через портал, чтобы было проще и оперативнее. Если человека нет на сайте госуслуг, можно быстро зарегистрировать упрощенную учетную запись, что не займет много времени.

Почему женщине не удалось записаться на сайте, неизвестно, так как сбоев там не происходило и все работало в штатном режиме.

Ежедневно в МФЦ Динской принимают ограниченное количество человек. Каждые 40 минут специалисты обслуживают жителей в 8 окошках. Принимать больше и чаще нет возможности, так как это противоречит рекомендациям Роспотребнадзора. Когда карантинные меры будут сняты, все вернется в прежний режим и с записью не будет возникать никаких проблем.